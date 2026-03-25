Los aparatos electrónicos que alimentan nuestros hogares representan una gran amenaza para nuestras familias

Muchos hogares latinos son vibrantes, activos y familiares. Y mientras los niños juegan con sus consolas y los abuelos leen en sus tabletas, probablemente desconozcan los riesgos de seguridad ocultos que los rodean. Según el Pew Research Center, aproximadamente el 26% de los hispanoamericanos vive en hogares multigeneracionales. En estos hogares tan ajetreados, donde decenas de dispositivos pueden cargarse simultáneamente en varias habitaciones y áreas comunes, una sola falla técnica puede tener un impacto generalizado en toda la familia.

Las baterías de iones de litio son el componente pequeño y potente que constituyen el núcleo de nuestras vidas “conectadas”. Estas baterías recargables han transformado la comodidad moderna, pero también representan un importante riesgo de incendio si se dañan, se sobrecargan, se fabrican de forma deficiente o se desechan indebidamente. Es importante que las familias modernas comprendan los peligros que representan estas baterías recargables.

Los departamentos de bomberos locales de EEUU responden a un promedio de hasta 350,000 incendios en estructuras residenciales cada año, según datos de National Fire Protection Association. La tecnología de seguridad ha mejorado con los años, pero los materiales del interior de nuestras viviendas también han cambiado, lo que acelera los incendios que se producen hace décadas.

Una investigación de UL Research Institutes’ Fire Safety Research Institute revela que, debido a los materiales sintéticos de los muebles modernos, una familia puede tener menos de tres minutos para escapar de un incendio doméstico. Si el incendio es alimentado por la batería de un dispositivo más grande, como una bicicleta eléctrica, ese margen de seguridad puede reducirse a menos de 60 segundos. Esta rapidez hace que la prevención sea la herramienta más eficaz para proteger a nuestros seres queridos.

Para mantener nuestros hogares seguros, debemos priorizar la compra de productos electrónicos o baterías de repuesto de calidad certificada. Esto significa buscar una marca “listada” o “certificada” de un laboratorio de pruebas reconocido a nivel nacional. Los productos electrónicos pueden ser caros, pero optar por cargadores y baterías baratas y sin marca que se venden en línea a menudo significa que no han sido probados para cumplir con estos rigurosos estándares de seguridad y son mucho más propensos a fallar bajo presión. Por eso también es importante usar solo el equipo de carga incluido con el dispositivo y evitar la costumbre común de cargar artículos pequeños en áreas que pueden sobrecalentarse (como debajo de la almohada), o cargar artículos más grandes durante la noche o en “vías de escape” como los pasillos o cerca de las puertas principales. Un incendio en este lugar podría bloquear la única salida para la familia.

Las baterías que se ven hinchadas se sienten demasiado calientes al tacto, o emiten un olor extraño ya no son seguras. Y cuando un dispositivo empieza a emitir silbidos o estallidos, o desprende un humo tenue de color blanco gris, ha alcanzado un estado de peligro inmediato y debe desenchufarse y alejarse de cualquier objeto inflamable, si es seguro hacerlo.

Si una batería está dañada o llega al final de su vida útil, nunca la tires a la basura doméstica ni a un contenedor público de reciclaje, ya que pueden incendiarse al aplastarse en un camión de basura. La mayoría de las ciudades de EEUU cuentan con centros de reciclaje de baterías o puntos de entrega designados, como una tienda de electrónica local. Solo necesitas una búsqueda rápida en línea y una parada rápida la próxima vez que salgas a hacer recados.

Debemos contribuir a la seguridad no solo de nuestros hogares, sino también de nuestras comunidades. Datos de UL Standards and Engagement indican que, en promedio, dos vuelos a la semana tienen un incidente de “fuga térmica” relacionado con una batería. Si viaja, guarde sus dispositivos de iones de litio, como cargadores portátiles y vaporizadores, en su equipaje de mano, donde pueda acceder a ellos, en vez de en el equipaje facturado, que se guarda en la bodega.

En un mundo cada vez más alimentado por baterías de alta energía, la mejor defensa es la concientización. Trate sus dispositivos con la debida precaución, reconozca las señales de problemas antes de que provoquen una crisis, y proteja su hogar y sus familias.

(*) Alejandro Lozano es portavoz de seguridad de Institutos de investigación de UL (UL Research Institutes)