Votantes de California apoyarían impuesto a multimillonarios

La mayoría de los votantes de California estaría a favor de aplicar un impuesto a los multimillonarios del Estado Dorado,según una reciente encuesta elaborada por el Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California en Berkeley (UC Berkeley).

De acuerdo con la encuesta, el 52% de los votantes consultados apoya el impuesto a los multimillonarios, y el 72% de los demócratas registrados y el 51% de los independientes aseguraron que emitirían su voto a favor de la medida.

El sondeo muestra que un tercio de los encuestados, el 33%, está en contra de imponer ese impuesto.

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La encuesta publicada el 19 de marzo es la segunda que elabora UC Berkeley en dos semanas consecutivas, con un fuerte apoyo mayoritario a dicha propuesta tributaria.

La jefa de gabinete de SEIU United Healthcare Workers West (SEIU-UHW), Suzanne Jiménez, quien es principal promotora de la propuesta del impuesto, aseguró que los votantes de California entienden lo que está en juego.

“Los hospitales y clínicas de nuestro estado ya están empezando a cerrar debido a los recortes masivos del presupuesto federal y las exenciones fiscales otorgadas a los multimillonarios”, expresó Jiménez.

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“A medida que se concreten más cierres, la decisión que se les presente a los votantes será aún más clara y el apoyo a esta medida de sentido común seguirá creciendo“, agregó.

Unos 200 multimillonarios que viven en California tenían hasta el 1 de enero de 2026 para cambiar su estado de residencia oficial y así evitar el impuesto propuesto para prevenir el cierre de hospitales y salas de urgencia.

Después de que venció el plazo, no se reportó un éxodo masivo de multimillonarios que hubieran abandonado California.

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Según los líderes que promueven la campaña, la encuesta de UC Berkeley confirmó que el impuesto a los multimillonarios de California tiene una posición firme rumbo hacia la siguiente fase.

Los partidarios de la iniciativa han señalado que impuestos similares a los multimillonarios en otras partes del país han beneficiado a las comunidades.

Medidas como la Enmienda de Participación Justa de Massachusetts y el impuesto sobre las ganancias de capital del estado de Washington generaron miles de millones de dólares en ingresos que se destinaron a servicios públicos.

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Además, aseguraron que en ambos estados aumentó el número de residentes de altos ingresos, así como su riqueza acumulada, desde que entraron en vigor ambas políticas.

Expertos fiscales recalcaron que lo que hace único al impuesto es su diseño, que busca ser justo y aplicable, para que los multimillonarios no puedan eludir su responsabilidad trasladando sus activos o declarando su residencia en otro lugar después de la fecha límite del 1 de enero de 2026.

De acuerdo con la propuesta, de ser aprobada, el 90% de los recursos que se obtengan por el impuesto a los multimillonarios se destinará a estabilizar el sistema de salud de California y a proteger la atención médica para todos sus residentes.

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El 10% restante se invertirá en financiar ayuda alimentaria y en apoyar la educación pública K-14.

Debido a los recortes de recursos federales, decenas de hospitales y salas de urgencias están en riesgo de cerrar, y muchos más tendrán que reducir sus servicios y despedir personal sanitario.

Se calcula que 3.4 millones de residentes de California podrían perder su cobertura a través de Medicaid, entre ellos adultos mayores, niños, veteranos y personas con discapacidad.

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California podría perder cerca de $30,000 millones de dólares en fondos federales para la atención médica cada año, lo que podría desestabilizar el sistema de salud y aumentar los costos de la atención médica para todos.

Las primas de seguros para los californianos que compren planes de la Ley de Cuidado de Salud Asequible podrían aumentar hasta un 97%, y se estima que 400,000 residentes podrían quedar completamente excluidos del acceso a la atención médica debido a los altos precios.

La Ley de Impuestos a los Multimillonarios de California propone un impuesto de emergencia único sobre la riqueza de las personas con patrimonios muy elevados del estado para proteger Medi-Cal, apoyar hospitales y salas de emergencia, ampliar la asistencia alimentaria y ayudar a la educación pública.

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La iniciativa es una respuesta directa a los recortes federales en salud contemplados en la Ley HR1, que amenazan el acceso a la atención médica y la estabilidad económica de millones de californianos.

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