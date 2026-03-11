Senadora de California propone reinstalación de atención médica para inmigrantes indocumentados

Una senadora de California está proponiendo la reinstalación de la atención médica para inmigrantes indocumentados, prestación que restringió el año pasado el gobernador Gavin Newsom.

La senadora María Elena Durazo, quien votó en contra de la propuesta presupuestaria de Newsom, impulsa una legislación que permite revertir muchos de esos recortes a la atención médica para inmigrantes.

La propuesta también restablecería la elegibilidad de Medi-Cal para todos los residentes que califiquen según los ingresos, independientemente de su condición migratoria.

El Proyecto de Ley SB 1422 propone que todos los adultos inmigrantes mayores de 19 años puedan inscribirse en Medi-Cal.

La SB 1422 no revertiría los límites a los beneficios dentales que incluyó el presupuesto estatal del año pasado, ni eliminaría la prima mensual de $30 dólares que exige a la misma población a partir de julio de 2027.

El presupuesto estatal del año pasado no recortó los beneficios para los niños sin estatus migratorio legal.

“Como comunidad, no somos más saludables que la persona con menos acceso a la atención médica. Cuando aceptamos un sistema de salud de dos niveles, nos estamos buscando problemas“, dijo la senadora Durazo.

La legisladora mencionó que los inmigrantes sin estatus legal contribuyen con miles de millones de dólares en impuestos cada año y muchos de ellos ya no pueden beneficiarse de los programas que esos dólares financian.

El estado de California destina alrededor de $12,000 millones de dólares anuales en atención médica para inmigrantes.

La propuesta de la senadora Durazo debe ser aprobada por el gobernador Newsom, lo que parece improbable que suceda.

Newsom lidia con un déficit presupuestario por cuarto año consecutivo, incluso con el aumento en los ingresos. El gobernador ya propuso recortes a otros programas.

La portavoz del gobernador de California, Marissa Saldívar, dijo que su oficina no haría comentarios sobre el proyecto de ley propuesto por la senadora Durazo.

La propuesta de presupuesto presentada por Newsom en enero consideró pocos cambios en el programa de Medi-Cal, que brinda atención a más de 14 millones de californianos, aunque destacó los desafíos fiscales actuales.

La amenaza proviene del paquete de reforma fiscal federal del presidente Trump, que impuso nuevos límites a los impuestos a los proveedores que casi todos los estados utilizan para financiar sus programas de atención médica para personas de bajos ingresos.

El impuesto que impone California a las aseguradoras de salud es elevado, produciendo unos $7,000 millones de dólares anuales para el fondo general, cifra que el departamento de finanzas del estado estima que se reducirá a unos $6 millones de dólares el año próximo.

El gasto de Medi-Cal casi se ha duplicado, hasta los $200,000 millones de dólares durante los dos mandatos de Newsom, lo que agrava el déficit estructural del estado, según la Oficina del Analista Legislativo, una entidad no partidista. Incluye $119,000 millones de dólares en fondos federales.

Tanto legisladores demócratas como republicanos han criticado la gestión de Gavin Newsom en cuanto a la atención médica para los inmigrantes indocumentados.

Los republicanos atribuyen el aumento de los costos del programa a la expansión gradual de la elegibilidad de Medi-Cal para inmigrantes.

En tanto, los demócratas critican la medida por su recorte parcial, y algunos también rechazan su propuesta presupuestaria más reciente, que extendería algunos recortes federales a Medicaid.

La asambleísta Mia Bonta, demócrata de Oakland, presentó un proyecto de ley que prohibiría al estado imponer requisitos de trabajo federales a los afiliados cuya atención médica se financia únicamente con fondos estatales, que incluye a los inmigrantes indocumentados.

Las autoridades estatales estiman que los requisitos de trabajo provocarán que unos 2 millones de californianos pierdan su cobertura de Medi-Cal debido a cuestiones administrativas.

El tema de la atención médica se ha convertido en uno de los aspectos decisivos en el proceso electoral de este otoño.

