California será el estado más afectado bajo nueva regla de Trump que restringe la vivienda

Las familias de estatus migratorio mixto en California podrían perder ayuda de vivienda bajo nueva regla del gobierno del presidente Donald Trump.

El Departamento de Vivienda (HUD) busca que ninguna familia con inmigrantes indocumentados pueda ser beneficiada con apoyos federales sobre pago de vivienda, incluso si esas familias tienen hijos estadounidenses.

California se verá especialmente afectada, ya que el estado tiene 7,190 hogares de estatus migratorio mixto del país que reciben apoyo del HUD.

Al hablar sobre el número de personas afectadas, eso podría impactar a más de 30,000 personas, tommando en consideración que el Centro de Presupuesto y Política de California indica que las familias mixtas se integran hasta por cuatro personas, en promedio.

A nivel nacional, el impacto alcanzaría a unos 20,000 hogares, es decir, al menos 80,000 personas, incluidos ciudadanos estadounidenses.

El reporte del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas señala que el impacto incluiría a unos 37,000 niños ciudadanos estadounidenses.

“Las medidas del HUD se dirigen directamente a las familias de estatus migratorio mixto, que actualmente pueden recibir asistencia de vivienda prorrateada solo para sus familiares elegibles”, dice el reporte.

Eso afectará principalmente a las familias latinas, ya que casi el 90% de las familias que reciben apoyo de HUD son latinas.

Esto llevará a las familias a tomar decisiones críticas: arriesgarse a vivir sin hogar o separarse para que solamente los ciudadanos estadounidenses puedan tener ayuda federal.

Actualmente, los ciudadanos estadounidenses nacidos y naturalizados, la gente con Green Card, las personas con asilo y aquellas con estatus migratorios adicionales seleccionados pueden acceder a los programas de asistencia para el alquiler del HUD, como el programa de Vales de Elección de Vivienda (HCV), la vivienda pública y la asistencia para el alquiler basada en proyectos.

Hay algunos inmigrantes o gente con visas de no-inmigrante que no forman parte del programa, como las personas con visas temporales de estudiante o de trabajo, gente con el Estatus de Protección Temporal (TPS) o la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), ni tampoco los inmigrantes indocumentados.

Algunas de esas personas viven en familias mixtas, es decir, donde al menos uno de los miembros es ciudadano estadounidense.

“La mayoría de las personas en estos hogares eran latinas (86%), el 56% eran mujeres o niñas, y el 46% eran niños”, indica el reporte. “Un análisis anterior de HUD de datos de 2017 mostró que aproximadamente la mitad de los hogares de estatus mixto que recibían asistencia eran beneficiarios de vales de elección de vivienda y el resto vivía en viviendas públicas o propiedades apoyadas por asistencia de alquiler basada en proyectos federales”.

La mayoría de esas familias tienen un ingreso familiar promedio de $18,000 dólares al año.