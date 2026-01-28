Departamento de Vivienda exige prueba de ciudadanía a miles de inquilinos y pide reportar a indocumentados

Siguiendo una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, el Departamento de Vivienda (HUD), exigirá prueba de ciudadanía o documentos de inmigración legal a unos 200,000 inquilinos, además de pedir a administradores de ayuda a reportar a personas sin papeles de estancia en Estados Unidos.

La decisión del 19 de febrero de 2025 establecida bajo la orden ejecutiva 14218 contra los subsidios de los contribuyentes para inmigrantes indocumentados.

“Les escribo hoy para recordarles su obligación de tomar las medidas necesarias para garantizar que la asistencia solo llegue a las personas elegibles”, dice la directiva firmada por Benjamin R. Hobbs, subsecretario adjunto principal de la Oficina de Vivienda Pública e Indígena del HUB. “Como saben, la elegibilidad para la asistencia federal para la vivienda se limita a los ciudadanos estadounidenses y a los no ciudadanos que tengan un estatus migratorio elegible”.

La prueba de ciudadanía no será solamente de la persona que firme el contrato de arrendamiento, sino de cualquiera que viva en el inmueble y reciba beneficios públicos.

“La ciudadanía o el estatus migratorio elegible de cada miembro de la familia, independientemente de su edad, debe determinarse antes de la admisión al programa de Vivienda Pública o al programa de Vales de Elección de Vivienda”, se indica. “Asimismo, la ciudadanía o el estatus migratorio elegible debe determinarse antes de agregar a cualquier persona a un hogar asistido”.

Incluso los padres de personas menores de 18 años deberán firmar una declaración jurada de que sus hijos son ciudadanos estadounidenses o tienen documentos de presencia legal en EE.UU.

Para demostrar la ciudadanía el HUD recomienda exigir a las familias que presenten certificados de nacimiento, certificados de naturalización, pasaportes u otra documentación.

En el caso de los adultos mayores de 62 años se debe presentar además un comprobante de edad, así como cualquier documento que confirme su estatus migratorio legal.

El presidente Trump ha señalado que su gobierno no financiará ayudas sociales para personas indocumentadas en el país.

Piden reportar a indocumentados

La directiva recuerda que la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales de 1996 (PRWORA) exige que el HUD y las PHA notifiquen al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre cualquier persona que considere que está indocumentada en el país.

“Al evaluar a las solicitudes de asistencia, si una PHA emite formalmente una constatación de hecho o una conclusión de derecho, respaldada por una determinación del DHS o de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración […] de que una persona no se encuentra legalmente en Estados Unidos, la PHA debe proporcionar al DHS un informe con el nombre, la dirección y otra información de identificación de la persona”, se expone.

Sobre la verificación de estatus migratorio, las Autoridades de Vivienda Pública (PHA), responsables de los programas de ayuda, deben verificar a través de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

“El método principal para verificar el estatus migratorio elegible es el sistema automatizado del USCIS, la Verificación Sistemática de Extranjeros para Derechos (SAVE)”, indica la directiva. “El HUD está colaborando activamente con el USCIS para establecer protocolos que supervisen el acceso de las PHA y garanticen que las PHA mantengan el acceso para cumplir con sus obligaciones”.