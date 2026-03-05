Se avecina más preocupación para inmigrantes irregulares en los Estados Unidos

Madres solteras y personas de la tercera edad, junto con organizadores sindicales, activistas y funcionarios del gobierno de la ciudad de Los Ángeles, lanzaron un llamado urgente a la población para oponerse a una propuesta del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD).

La medida exige que todos los residentes de viviendas públicas presenten prueba de ciudadanía estadounidense o de estatus migratorio elegible, lo que también afectaría a hogares con estatus migratorio mixto.

Scott Turner, secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD), anunció el 20 de febrero una nueva norma que, según afirmó, garantizaría que los beneficios de vivienda financiados por los contribuyentes se destinen únicamente a ciudadanos estadounidenses y a personas con estatus elegible. La propuesta incluye un período de 60 días para recibir comentarios públicos, que vence el 21 de abril.

“Me pone triste, porque si se implementa esa regla puedo terminar de “homeless” (indigente)”, dijo con lágrimas en el rostro Ingrid, madre soltera de cuatro hijos, originaria de Escuintla, Guatemala. Sus hijos son ciudadanos estadounidenses.

¿A dónde iría yo con mis hijos? ¿A que vivan debajo de los puentes y no tengan un techo dónde dormir? ¡Ni pensarlo!”, añadió. “Ojalá que permitan que los hijos mayores que son ciudadanos puedan quedarse a la cabeza del hogar. Así, uno como padre y madre no estuviera tan preocupada”.

Sin embargo, Ingrid tiene la esperanza de quedarse con sus hijos: ‘“Eso es lo que muchas familias como la mía esperamos”, dijo a La Opinión.

Ingrid, madre soltera de cuatro hijos,, teme ser desalojada. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Miles en peligro

La aprobación de la propuesta del gobierno federal provocaría desalojos masivos, incluyendo a unas 2,298 familias y casi 6,000 residentes de Los Ángeles.

De concretarse e implementarse, la iniciativa de HUD provocaría la pérdida de la asistencia para la vivienda de casi 80,000 familias en todo el país, incluidos 37,000 niños que son ciudadanos estadounidenses, según datos de la National Low Income Housing Coalition (NLIHC/Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos)

NLIHC, junto con el Proyecto Nacional de Ley de Vivienda y la Coalición para la Protección de las Familias Inmigrantes, lanzó la campaña Keep Families Together (“Mantengamos a las Familias Unidas”) para oponerse a la propuesta del HUD.

“Yo presenté una resolución en el Concejo de la ciudad de Los Ángeles oponiéndome a esta propuesta de norma del HUD. Y fue aprobada por unanimidad”, recordó la concejal Eunisses Hernández (Distrito1). “En el Ayuntamiento no siempre estamos de acuerdo en todo. De hecho, discrepamos en muchas cosas. Pero cuando se trata de oponerse a una política federal imprudente y cruel que desestabilizaría nuestra ciudad, no hubo duda”.

Hernández indicó que a la Administración Trump le encanta señalar a Los Ángeles y decir que no podemos gobernar. “Dicen que aquí no hay ley ni orden. Dicen que ciudades como la nuestra son caóticas. Fuera de control. Fallidas. Pero al mismo tiempo, ¡están saboteando activamente los mismos sistemas que mantienen a las personas alojadas [en su hogar] y a las comunidades estables!”.

La funcionaria local enfatizó que no se puede acusar a las ciudades de disfunción, caos y anarquía mientras se genera inestabilidad e impulsan políticas que desalojarían a miles de familias y aumentarían la falta de vivienda de la noche a la mañana.

Hernández subrayó que, a nivel nacional, una de cada tres familias podría verse obligada a abandonar el país.

“Si eso sucede, la falta de vivienda se disparará y arruinará gran parte del progreso que hemos logrado”, advirtió. “Y entonces, las mismas personas que causaron el aumento repentino culparán a Los Ángeles. Esa es la estrategia. Crear crisis. Señalar con el dedo. Toda su estrategia consiste en enfrentar a los trabajadores entre sí —para que te enojes con los inmigrantes, con tus vecinos, con las familias que viven en viviendas públicas— para que no veas quién está saqueando este país a plena vista”.

Abundó que, mientras las familias luchan por la vivienda, los multimillonarios obtienen exenciones fiscales y las comunidades inmigrantes están aterrorizadas.

“Mientras nosotros discutimos por las migajas, ellos protegen a las élites adineradas.”, afirmó.

Trump, de nuevo a la carga

El Aviso de Propuesta de Normativa (NPRM), titulado “Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1980: Verificación de Estatus Elegible”, busca repetir el intento de la Administración Trump de 2019 de separar o desalojar a las familias de estatus mixto en viviendas subsidiadas por el HUD.

Sin embargo, a diferencia de los intentos de 2019,, la propuesta actual crea requisitos de verificación de ciudadanía para todos los hogares que viven en viviendas subsidiadas por HUD, incluyendo más de 4.3 millones de hogares con un ciudadano estadounidense.

Y, de acuerdo con información adicional del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas (CBPP) el número de personas en hogares con asistencia del HUD sujetas a los requisitos de documentación propuestos afectaría a 24,300 extranjeros no elegibles: 16,900 mujeres, 1,300 adultos mayores de 62 años, 21,900 adultos entre 18 y 61 años, unos 1,100 niños de 0-17 años y 700 que tienen alguna discapacidad. Por raza y etnicidad, la mayor afectación sería para 21,200 personas latinas que no son ciudadanas estadounidenses y unas 1,800 personas afroamericanas.

“Financiamiento a un régimen de terror”

Tabatha Yelos, organizadora comunitaria y defensora de políticas del grupo People Organized for Westside Renewal (POWER), dio a conocer que el ingreso de las familias que resultarían afectadas es apenas $30,000 anuales y que, de ser desalojadas, nadie podría pagar las rentas del mercado inmobiliario.

“Probablemente van a terminar en las calles de la ciudad o del condado de Los Ángeles”, explicó. “Eso es lo que no queremos; que aumente la indigencia”.

“¿Qué va a hacer la ciudad y el condado teniendo más personas sin hogar?”, se le preguntó.

“Justamente lo que no queremos es que aumente la indigencia y la falta de hogar por la crueldad que está pasando; se están recortando todos los servicios sociales de los que nuestras familias dependen para seguir financiando su régimen de terror. Así el futuro es muy difícil para la comunidad inmigrante”.

“De lo que tenemos miedo es que esta propuesta sea solamente una estrategia para hacer más detenciones y más deportaciones”.

¿Y quienes se benefician?

“Todos los amigos del presidente [Donald Trump] que son dueños de los centros de detención y que manejan las corporaciones que están proveyendo datos a ICE. Lo peor es que hay alrededor de 36,000 niños ciudadanos que están en riesgo de perder su hogar y a sus padres”, agregó”.

El concejal Hugo Martínez-Soto (Distrito 13) calificó la propuesta de exigir prueba de ciudadanía estadounidense o estatus de elegibilidad para todos los residentes de viviendas financiadas por HUD, incluyendo los hogares con estatus migratorio mixto como “verdaderamente despreciable”.

Martinez-Soto compartió su experiencia personal viviendo en una familia de estatus migratorio mixto y los retos que encaran las familias con miembros sin un estatus migratorio regular.

“Por todo lo que está pasando, es urgente actuar antes del 21 de abril y llenar el sitio de HUD con comentarios públicos de oposición”, indicó.

Elizabeth Blaney, codirectora de la Union de Vecinos, aclaró que las personas que no tienen documentos legales no están recibiendo ningún subsidio federal; además, son las personas que están pagando los alquileres más caros del mercado.

“Entonces, no hay razón para desalojarlos en este momento. Obviamente hay muchas familias mixtas por el hecho de tener algún familiar indocumentado, pero prácticamente se les quiere eliminar todo tipo de ayuda”, dijo Blaney.

El objetivo de la coalición Keep Families Together (Mantener a las Familias Unidas) -a través de Action Network- es enviar 60,000 comentarios digitales y por correo al HUD, en oposición de la propuesta. El enlace para enviar comentarios de rechazo en el registro federal es: https://bit.ly/kftcomment.