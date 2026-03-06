15 razones por las que pueden deportarte aunque tengas Green Card en EE.UU.

Para millones de inmigrantes, obtener la Green Card representa estabilidad y la posibilidad de vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Sin embargo, algo que muchos residentes permanentes desconocen es que tener la Green Card no significa que la deportación sea imposible.

La ley migratoria estadounidense establece diversas situaciones en las que un residente permanente puede perder su estatus y enfrentar un proceso de expulsión del país.

Estas normas están incluidas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), específicamente en la sección que describe las causas por las que un extranjero puede ser considerado deportable.

Los procesos de deportación suelen ser revisados por jueces de inmigración antes de tomar una decisión final. Crédito: Imagen creada con IA / Georgina Elustondo | Impremedia

¿Pueden derpotarme aunque tenga Green Card?

Sí. Tener Green Card (residencia permanente en Estados Unidos) no significa que una persona esté completamente protegida contra la deportación. Aunque la tarjeta de residencia permite vivir y trabajar legalmente en el país, la ley migratoria establece diversas situaciones en las que el gobierno puede iniciar un proceso de deportación contra un residente permanente. Esto ocurre cuando se violan ciertas normas de inmigración o se cometen determinados delitos contemplados en la legislación federal.

Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos (INA), los residentes permanentes pueden enfrentar la pérdida de su Green Card por razones como delitos graves, fraude migratorio, abandono de la residencia o amenazas a la seguridad nacional. Por eso, muchas personas buscan en internet preguntas como “me pueden deportar si tengo Green Card“, “cuándo pierdes la residencia permanente” o “motivos de deportación para residentes en EE.UU.”. Entender estas reglas es clave para evitar situaciones que puedan poner en riesgo el estatus migratorio y la posibilidad de seguir viviendo legalmente en el país.

Aquí enumeramos las 15 razones más importantes por las que puedes perder tu residencia y qué cuidados tener para prevenir y evitar problemas.

1. Cometer delitos graves

Crímenes considerados “aggravated felonies” pueden provocar deportación incluso para residentes permanentes, según el Departamento de Justicia de EE.UU. Entre ellos: homicidio, abuso sexual, tráfico de drogas y lavado de dinero.

2. Delitos relacionados con drogas

La ley migratoria es particularmente estricta con delitos vinculados a drogas. Incluso ciertos casos de posesión pueden poner en riesgo la residencia, según aclara el National Immigration Law Center.

3. Fraude migratorio

Mentir en formularios o presentar documentos falsos durante el proceso migratorio puede provocar la revocación de la Green Card.

4. Matrimonio fraudulento

Casarse con un ciudadano estadounidense solo para obtener la residencia es considerado fraude migratorio. Si se demuestra, la residencia puede ser cancelada.

5. Falsamente declararse ciudadano estadounidense

Afirmar ser ciudadano para obtener empleo o beneficios puede llevar a la deportación.

ICE ha reforzado las estrategias de identificación y seguimiento de inmigrantes. Crédito: AP

6. Ayudar a alguien a cruzar ilegalmente la frontera

La ley también contempla sanciones para quienes faciliten la entrada ilegal de otras personas al país.

7. Acumular delitos menores

Incluso delitos menores pueden causar problemas migratorios si se repiten o implican fraude o robo.

8. Violencia doméstica

Las condenas por violencia doméstica o abuso familiar pueden provocar la pérdida de la residencia.

9. Delitos relacionados con armas

Algunas condenas por posesión o uso ilegal de armas pueden activar procesos de deportación, según el Código de EE.UU.

10. No presentarse ante un tribunal de inmigración

Ignorar una audiencia migratoria puede terminar en una orden de deportación automática.

11. Abandonar la residencia

La Green Card implica la intención de vivir permanentemente en Estados Unidos. Pasar demasiado tiempo fuera del país puede interpretarse como abandono del estatus, según el U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS).

12. Participar en actividades terroristas

Las leyes migratorias permiten deportar a personas vinculadas a organizaciones terroristas o consideradas una amenaza a la seguridad nacional.

13. Espionaje o actividades contra el gobierno

Las amenazas a la seguridad nacional son motivo directo de deportación.

14. Fraude en beneficios públicos

El uso fraudulento de programas gubernamentales también puede generar consecuencias migratorias.

15. Mentir a autoridades migratorias

Proporcionar información falsa a funcionarios de inmigración puede provocar la revocación de la residencia.

Los abogados especializados subrayan que no todas las órdenes de deportación tienen el mismo alcance. Crédito: Vitalii Vodolazskyi | Shutterstock

La deportación de residentes permanentes no es automática

Aunque la ley establece varios motivos de deportación, el proceso generalmente debe pasar por un juez de inmigración, quien evalúa el caso antes de tomar una decisión.

Esto significa que incluso los residentes permanentes tienen derecho a defender su estatus durante el proceso, según la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, del Departamento de Justicia.

No van a deportarte si haces las cosas dentro de la ley

En la práctica, la mayoría de los residentes permanentes nunca enfrenta un proceso de deportación. Tener Green Card sigue siendo un estatus sólido que otorga amplios derechos para vivir, trabajar y desarrollar una vida estable en Estados Unidos. Lo importante es conocer las reglas básicas del sistema migratorio y actuar siempre dentro de la ley.

Si surge alguna situación legal o migratoria, especialistas recomiendan consultar a un abogado de inmigración o buscar asesoría legal confiable, ya que muchos casos pueden resolverse antes de llegar a una deportación. Informarse y tomar decisiones con orientación profesional es la mejor manera de proteger el estatus de residencia permanente y evitar problemas a largo plazo.

