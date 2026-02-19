ICE amplía detención de refugiados legales sin green card

La administración de Donald Trump volvió a endurecer la política migratoria en Estados Unidos. Esta vez ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ampliar la capacidad de las autoridades federales para detener a refugiados que ingresaron legalmente al país, pero que no han obtenido la residencia permanente (green card) dentro del primer año de su llegada, bajo el argumento de seguridad nacional.

A través de un memorando del DHS, obtenido por CNN, se instruye al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a “detener” o “arrestar” a estos refugiados para revisar y evaluar sus casos.

“Cuando un refugiado es admitido en Estados Unidos, la admisión es condicional y está sujeta a una revisión obligatoria después de un año”, señala el documento, presentado por abogados del Departamento de Justicia (DOJ) ante un tribunal federal.

La directiva fue firmada por el director interino del ICE, Todd Lyons, y el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Joseph Edlow. El texto establece que el plazo de un año para solicitar la residencia permanente será considerado un “punto de revisión obligatoria” para todos los refugiados que no hayan alcanzado el estatus de residente permanente legal.

Bajo esta política, los refugiados podrán presentarse voluntariamente a entrevistas en oficinas migratorias. De no hacerlo, ICE deberá localizarlos, arrestarlos y mantenerlos bajo custodia durante el proceso de inspección.

Durante la política anterior, la falta de obtención de la green card después de un año no era motivo de detención o expulsión automática. Los refugiados arrestados debían ser puestos en libertad en un plazo de 48 horas o el DHS debía iniciar procedimientos formales de deportación.

La actual administración sostiene que estas revisiones buscan determinar si el estatus de refugiado fue obtenido mediante fraude o si la persona representa una amenaza para la seguridad nacional o pública, ya sea por presuntos vínculos con terrorismo o antecedentes penales graves.

Sin embargo, organizaciones defensoras de inmigrantes han denunciado que la medida castiga a personas que ingresaron legalmente tras huir de guerras y persecuciones.

“Esta política es un esfuerzo transparente para detener y potencialmente deportar a miles de personas que se encuentran legalmente en este país, personas a las que el propio gobierno estadounidense acogió tras años de un riguroso proceso de investigación”, afirmó Beth Oppenheim, directora ejecutiva de HIAS, organización que impugna la iniciativa ante los tribunales.

