DHS suspende a agentes por contradicciones en tiroteo a inmigrante en Minneapolis

Dos agentes federales fueron suspendidos de manera administrativa luego de que su relato sobre un tiroteo contra un inmigrante venezolano en Minneapolis quedara en duda por nueva evidencia en video.

El incidente ocurrió durante un operativo migratorio. En un inicio, los agentes declararon bajo juramento que el uso de la fuerza estuvo justificado; sin embargo, grabaciones posteriores contradicen partes clave de su versión.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) abrió una investigación interna y colabora con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para determinar si hubo declaraciones falsas bajo juramento, lo que podría derivar en sanciones administrativas o cargos penales.

Según reveló Associated Press, el juez federal Paul A. Magnuson desestimó los cargos contra Alfredo Alejandro Aljorna y Julio César Sosa-Celis por presuntamente agredir a un agente de ICE durante un operativo en Minneapolis.

La decisión se dio tras una moción del fiscal Daniel N. Rosen, quien señaló que nueva evidencia es “materialmente inconsistente” con las acusaciones originales.

En tanto, el director interino de ICE, Todd Lyons, confirmó la revisión conjunta tras analizar los videos del operativo.

“El testimonio jurado proporcionado por dos oficiales parece contener declaraciones falsas”, señaló. “Mentir bajo juramento es un delito federal grave. Nuestros agentes deben cumplir los más altos estándares de profesionalismo, integridad y conducta ética”.

Lyons subrayó que la agencia mantiene un “compromiso firme con la transparencia y la rendición de cuentas”, y que no se tolerarán violaciones al juramento de servicio.

El tiroteo ocurrió el 14 de enero, cuando un agente disparó contra Julio C. Sosa-Celis, quien sufrió una herida en la pierna que no puso en riesgo su vida. Otro involucrado, Alfredo A. Aljorna, fue detenido sin lesiones.

Organizaciones civiles han expresado preocupación por el posible uso excesivo de la fuerza y por eventuales intentos de encubrimiento. En contraste, defensores de la aplicación estricta de la ley sostienen que los agentes suelen operar en contextos de alto riesgo y bajo protocolos de seguridad.

