DHS está al borde del cierre por falta de acuerdo en el Congreso

El Senado de Estados Unidos no logró avanzar el proyecto de ley para financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), luego de que la votación de procedimiento del jueves no alcanzara los votos necesarios. La medida quedó estancada a solo horas de la fecha límite de la medianoche del sábado.

Aunque la votación siguió casi totalmente líneas partidarias (52-47) a favor del proyecto aprobado el mes pasado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, no se alcanzaron los 60 votos requeridos para superar la obstrucción legislativa. El único demócrata que votó con los republicanos fue el senador John Fetterman, de Pensilvania.

La votación se produjo después de que Tom Homan anunciara que Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estaba reduciendo en gran medida sus operaciones en Minneapolis, ciudad donde se registraron protestas y donde, según reportes, dos ciudadanos estadounidenses murieron en incidentes con agentes federales.

ICE y CBP, los menos afectados

Con el Congreso fuera de Washington, el DHS cerrará a partir de las 00:01 del sábado. Esto implica que empleados de agencias como Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y la Guardia Costera de Estados Unidos podrían dejar de recibir salario temporalmente, aunque muchos seguirán trabajando al considerarse funciones esenciales.

En contraste, ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en el centro del debate político, serían las menos afectadas. Sus empleados continuarían trabajando y cobrando, ya que ambas agencias aún disponen de 75 mil millones de dólares aprobados el año pasado dentro de la ley impulsada por el presidente Donald Trump.

“He pedido a los senadores que estén disponibles para regresar si se alcanza un acuerdo”, dijo el líder de la mayoría, John Thune, según reportó NBC News.

Por su parte, el líder demócrata Chuck Schumer señaló que propuestas como prohibir máscaras a los agentes son “de sentido común”.

“Durante semanas hemos impulsado reformas de sentido común, similares a las que aplican los sheriffs en todo el país. Los demócratas no apoyarán un cheque en blanco para el caos”, afirmó tras la votación.

