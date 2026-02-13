DHS descarta redadas migratorias masivas en ciertas ciudades, revelan funcionarios

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no tiene planes inmediatos para lanzar nuevas operaciones migratorias a gran escala enfocadas en ciudades específicas de Estados Unidos, según revelaron altos funcionarios a NBC News. El giro marcaría un cambio relevante en la estrategia de control migratorio tras meses de despliegues intensivos en áreas urbanas.

La información surge un día después de que Tom Homan, asesor fronterizo del presidente Donald Trump, anunciara el fin de la llamada Operación Metro Surge en Minnesota, que había sido presentada como el mayor operativo de control migratorio hasta la fecha.

Esa operación implicó el despliegue de más de 3.000 agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras agencias federales en la zona de las Twin Cities. El resultado fue alrededor de 4.000 arrestos, pero también protestas comunitarias y fuerte escrutinio público tras la muerte de Renee Nicole Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses, por parte de agentes de inmigración.

De acuerdo con los funcionarios consultados, la prioridad futura de ICE será enfocarse en personas con antecedentes criminales graves y violaciones migratorias significativas, en lugar de realizar redadas amplias en ubicaciones concretas. En la misma línea, no habría planes para que agentes de la Patrulla Fronteriza participen activamente en operativos interiores, regresando, en cambio, a sus sectores en la frontera.

También señalaron que la secretaria del DHS, Kristi Noem, planea además poner mayor énfasis en la atención a víctimas de delitos y en temas de seguridad electoral, según uno de los funcionarios.

Aun así, las cifras muestran la magnitud de la política migratoria reciente. El director interino de ICE, Todd Lyons, informó ante el Congreso que en el primer año de la actual administración se realizaron cientos de miles de arrestos y deportaciones. Entre ellos, miles de presuntos pandilleros y personas catalogadas como riesgos de seguridad.



