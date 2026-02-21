Abogados falsos de inmigración fingían audiencias para estafar a migrantes

Una red que se hacía pasar por abogados especializados en inmigración fue acusada en Nueva York de montar audiencias judiciales falsas para estafar a inmigrantes que buscaban regularizar su estatus en Estados Unidos. La acusación formal fue presentada ante el Tribunal Federal de Brooklyn, donde fiscales detallaron un esquema que operó durante al menos dos años.

Simulaban cortes y entrevistas de asilo

Según el fiscal federal Joseph Nocella Jr., cinco personas enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y suplantación de funcionarios federales. Las autoridades sostienen que el grupo creó un supuesto despacho llamado CM Bufete de Abogados Consultoría Migratoria, desde donde ofrecían servicios para tramitar residencias legales.

El esquema comenzaba con la atracción de clientes a través de redes sociales, especialmente Facebook. Una vez que las víctimas establecían contacto, los acusados cobraban honorarios que iban desde cientos hasta miles de dólares, prometiendo gestionar procesos migratorios legítimos.

Para sostener la farsa, enviaban documentos alterados que incluían logotipos y sellos que imitaban a agencias oficiales. Pero el engaño iba más allá. De acuerdo con la acusación, los implicados organizaron entrevistas de asilo y comparecencias judiciales simuladas por videoconferencia.

En esas sesiones, algunos integrantes del grupo vestían togas similares a las de jueces e incluso uniformes que aparentaban ser de fuerzas del orden. En el fondo colocaban banderas y letreros con referencias al Departamento de Seguridad Nacional y a Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), buscando dar credibilidad al montaje.

Un detalle que llamó la atención de los investigadores es que las supuestas audiencias se realizaban en español. Los fiscales señalaron que los procesos migratorios reales suelen desarrollarse en inglés, lo que evidencia que el idioma fue utilizado como herramienta para generar confianza y disminuir sospechas entre las víctimas.

Arrestos y acusaciones formales

El show montado por estos supuestos abogados se vino abajo cuando una de las personas afectadas comenzó a dudar de la autenticidad del proceso y buscó asesoría legal independiente. Tras descubrir inconsistencias, denunció lo ocurrido. Según documentos judiciales, cuando los acusados percibieron que la víctima cuestionaba el trámite, enviaron mensajes intimidatorios amenazando con deportación.

Tres de los señalados —Daniela Alejandra Sánchez, Jhoan Sebastián Sánchez Ramírez y Alexandra Patricia Sánchez Ramírez— fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty cuando presuntamente intentaban abordar un vuelo hacia Colombia. Otra implicada, Marlyn Yulitza Salazar Pineda, fue arrestada en un restaurante de Nueva Jersey. Un quinto acusado permanece prófugo.

Las autoridades recordaron que en Estados Unidos solo abogados con licencia o representantes acreditados pueden ofrecer asesoría legal en materia migratoria.

Sigue leyendo: