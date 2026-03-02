¿Qué riesgos deben considerar inmigrantes con ITIN en el pago de impuestos en 2026?

Habitualmente se sugiere a todos los inmigrantes sin papeles en Estados Unidos pagar impuestos para registrar historial de responsabilidad fiscal, sobre todo si tienen planes de aplicar por el cambio de estatus o Green Card, pero actualmente los expertos advierten de riesgos, dadas las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Especialistas en inmigración y trámites fiscales del National Immigration Law Center (NILC) señalan que las personas que tienen claro un cambio de estatus migratorio deben realizar su reporte de impuestos ante la Oficina de Impuestos Internos (IRS), a través del Numéro de Identificación Personal (ITIN).

“Quienes estén considerando solicitar un ITIN deben decidir si planean ajustar su estatus migratorio en el futuro. Un historial de pago de impuestos federales cuando se les exige probablemente será un factor importante, mientras que una interrupción en el pago de impuestos podría ser un factor en su contra”, indican los expertos. “Además, tener un ITIN puede ofrecer beneficios adicionales, como el acceso a una cuenta bancaria o una licencia de conducir”.

Los especialistas insisten en que evaluar “caso por caso”, es decir, que las personas revisen con su abogado la viabilidad de solicitar un ITIN en este momento, luego de que se revelara que IRS está colaborando con la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con la entrega de información fiscal.

El 25 de febrero, el Tribunal de Apelaciones para el Circuito de Washington, D.C., rechazó una solicitud de un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes para impedir temporalmente que el IRS comparta con ICE ciertos datos de contribuyentes que podrían enfrentar un proceso de deportación.

El juez Harry T. Edwards escribió en su decisión que es poco probable que los demandantes prosperen en cuanto al fondo de su demanda, ya que la información que comparten las agencias no está amparada por la ley de privacidad del IRS.

Si hay un proceso de Green Card

“Quienes estén considerando solicitar un ITIN por primera vez también deben considerar si están legalmente obligados a declarar impuestos y sopesar los riesgos de proporcionar su dirección al IRS”, dicen los expertos.

Como parte del proceso de pago de impuestos, las personas deben proporcionar su dirección actual, pero es posible que las agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya tengan esa información.

“Si es probable que el DHS ya tenga su dirección actual, el riesgo adicional de proporcionarla al IRS es bajo”, reconocen los especialistas.

Lo anterior porque los inmigrantes con procesos de inmigración abiertos ya debieron proporcionar su dirección a la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), además de que es posible que el ICE ya cuente con esta información si la persona tiene un “Número de Extranjero” o “Número A”.

“Para quienes declaran con ITIN y anteriormente pagaron impuestos con su dirección actual, incluso si ahora deben renovarlo, el IRS ya cuenta con la información de la dirección de los contribuyentes que declararon impuestos con su dirección actual”, se advierte. “Además, es posible que un empleador haya compartido la dirección particular de un contribuyente con el IRS al retener impuestos de su nómina. En estas situaciones, es poco probable que pagar impuestos aumente significativamente el riesgo de divulgación al DHS”.

La importancia del abogado migratorio

Las personas que deben renovar su ITIN, también deben verificar si se han mudado, pero expertos indican que si su dirección no ha cambiado desde su última declaración, el riesgo adicional podría ser mínimo, debido a que IRS ya tiene la información, aunque sugieren consultar con un abogado.

“Se requiere un ITIN válido para declarar impuestos, por lo que si la dirección de alguien ha cambiado desde su última declaración, debe evaluar sus opciones con un abogado de inmigración y revisar sus planes futuros para ajustar su estatus migratorio y si sus ingresos le exigen legalmente declarar impuestos”, se sugiere.

En el caso de los nuevos solicitantes del ITIN, los expertos indican que es importante que consideren si es probable que el gobierno federal ya tenga su dirección actual, de lo contrario la evaluación del trámite debe realizarse con un abogado.

“El proceso de obtención de un ITIN debe gestionarse para minimizar los riesgos. Obtener un ITIN por correo requiere que el solicitante envíe documentos de identificación personal (como un pasaporte extranjero) al IRS por correo”, recuerdan los expertos.

