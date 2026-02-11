Demandan senadores demócratas frenar deportaciones de menores migrantes no acompañados

Tras denunciar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) buscan detener y deportar menores migrantes no acompañados, sin respetar las protecciones constitucionales, un grupo de 11 senadores demócratas enviaron este miércoles una carta a altos funcionarios federales, para exigir detener esas prácticas ordenadas por el gobierno del presidente Donald Trump.

La misiva está dirigida a la fiscal general Pam Bondi, la secretaria del DHS Kristi Noem, el director interino de ICE Todd Lyons, el director de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración Daren K. Margolin y el secretario del HHS Robert F. Kennedy, para exigir que se detengan las prácticas de detención y deportación de menores migrantes no acompañados, de acuerdo con lo publicado por Univision.



En el documento, los legisladores solicitan que el gobierno suspenda las medidas coercitivas contra los menores, garantice su protección mientras se resuelven sus casos migratorios y desarrolle políticas claras para evitar abusos.

La carta advierte que estas acciones, realizadas bajo la política de “tolerancia cero”, ponen en grave peligro a los niños y han exacerbado el miedo en un grupo ya vulnerable.

Denuncian persecución de menores migrantes

“Desde que asumió la administración Trump, se ha perseguido sistemáticamente a los menores migrantes no acompañados para su deportación”, señala la misiva, que recuerda un intento del DHS de deportar a 10 niños entre 10 y 16 años a Guatemala durante la noche, pese a que habían expresado miedo ante jueces de inmigración.

Una jueza federal bloqueó la operación y ordenó que los menores permanecieran en centros de acogida hasta una decisión definitiva. En ese momento, alrededor de 2,000 niños, la mayoría originarios de Guatemala, estaban bajo cuidado del DHS mientras sus casos migratorios avanzaban.

El documento también hace referencia a un comunicado del DHS en julio, que señalaba que la secretaria Noem lideraba esfuerzos “para rescatar y detener la explotación de los 300,000 menores no acompañados (UAC) que la Administración Biden había perdido o asignado a patrocinadores no verificados”. Según la agencia, algunos niños habrían sido entregados a contrabandistas y tratantes sexuales, aunque hasta la fecha no se presentaron pruebas que confirmaran estas acusaciones.

En cuanto a cifras, la CBP registró 315,949 detenciones de menores no acompañados durante la administración Biden (2021-2025), mientras que bajo la primera administración Trump (2017-2021) se reportaron 326,875, un 3.45 % más.



Críticas a las políticas actuales

Los senadores denuncian que el gobierno de Trump ha incrementado la detención de menores, enviado agentes a los hogares de niños liberados, ofrecido pagos engañosos para autodeportaciones y aplicado multas elevadas. Señalan que estas prácticas han incrementado el riesgo para los menores, separado familias y empeorado las condiciones de detención.

La carta subraya que, aunque el gobierno afirma que busca proteger a los niños de la trata y explotación, sus acciones contradicen esa intención, ya que ha desmantelado protecciones legales y normas de bienestar infantil, afectando a más de 600,000 menores procesados entre las administraciones de Trump y Biden.

La misiva esta firmada por los legisladores demócratas: Edward J. Markey, Jeffrey A. Merkley, Richard Blumenthal, Martin Heinrich, Jacky Rosen, Angela D. Alsobrooks, Cory A. Booker, Chris Van Hollen, Andy Kim, Mazie K. Hirono y Bernard Sanders, quienes urgen detener las prácticas, ya que ponen en riesgo a los menores migrantes y establecer políticas efectivas de protección.

