Detención de migrantes en EE.UU. alcanzó récord histórico en 2025, podría duplicarse en 2026, alerta informe

La detención de migrantes en Estados Unidos alcanzó su nivel más alto en 2025 y podría duplicar su capacidad en los próximos meses, según un informe del Consejo Americano de Inmigración. El documento advierte que el sistema está experimentando una expansión sin precedentes bajo el segundo mandato del presidente Donald Trump.

De acuerdo con el análisis, el número de personas retenidas en centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pasó de aproximadamente 40,000 en enero de 2025 a casi 66,000 a comienzos de diciembre del mismo año, un incremento cercano al 75%.

Actualmente, los centros pueden alojar a unas 70,000 personas al día, el número más alto que se haya registrado, destaca el Consejo Americano de Inmigración en su informe.

Sin embargo, el crecimiento no se detendría ahí. El informe señala que los planes oficiales contemplaban alcanzar cerca de 108, 000 camas para enero de 2026 y que, con los fondos ya aprobados por el Congreso, el ICE podría expandir su capacidad hasta 135,000 espacios, más del triple de las disponibles cuando Trump regresó a la Casa Blanca.

Financiamiento histórico para la detención migratoria

El Consejo Americano de Inmigración sostiene que esta expansión está respaldada por un aumento extraordinario del presupuesto federal. A través de la ley conocida como “One Big Beautiful Bill” y las asignaciones anuales al ICE, la agencia dispondrá de casi $15,000 millones de dólares por año para detención hasta el año fiscal 2029.

Además, en julio de 2025 el Congreso autorizó $45,000 millones de dólares adicionales destinados específicamente a ampliar el sistema de detención migratoria. Esta cifra se suma a los $4, 000 millones asignados en el presupuesto del año fiscal 2025, monto que se prevé continúe en aumento.

Aumento de arrestos y cambio en el perfil de detenidos

El informe documenta que el récord de detenciones está vinculado a un incremento masivo en los operativos. En los primeros nueve meses del año, los arrestos “en general” dentro de comunidades estadounidenses aumentaron un 600%, con la participación de agentes de diversas agencias federales.

Las redadas laborales, patrullajes móviles y detenciones colaterales complementaron estos operativos. Según el Consejo, incluso migrantes que cumplían con sus audiencias judiciales fueron arrestados nuevamente sin previo aviso.

Uno de los cambios más significativos es el perfil de las personas detenidas: el número de individuos sin antecedentes penales bajo custodia del ICE en un día determinado aumentó un 2,45 %, lo que refleja una modificación sustancial en las prioridades de aplicación de la ley migratoria.

Menos liberaciones y más deportaciones desde custodia

El Consejo Americano de Inmigración también señala que, tras la orden presidencial del 20 de enero de 2025 de maximizar la detención, el ICE redujo drásticamente las liberaciones discrecionales. Entre enero y el 29 de noviembre, estas disminuyeron un 87%.

Nuevas interpretaciones legales limitaron además la capacidad de los jueces de inmigración para otorgar libertad bajo fianza a amplios grupos, consolidando esquemas de detención obligatoria.

Como resultado, en noviembre de 2025 por cada persona liberada mientras esperaba la resolución de su caso, 14.3 fueron deportadas directamente desde centros del ICE. En diciembre de 2024, la proporción era de 1.6.

Más centros, menos supervisión

Además, el informe desataca que para sostener el aumento, el ICE incorporó 104 instalaciones adicionales hasta finales de noviembre, un crecimiento del 91% respecto al inicio del año. El sistema incluye desde cárceles de condado hasta prisiones estatales reabiertas e instalaciones temporales en bases militares.

El informe advierte además sobre el deterioro de las condiciones de reclusión y la reducción de mecanismos de supervisión. En 2025 se registró el mayor número de muertes en centros del ICE en un año sin pandemia, mientras que la eliminación de instancias de control habría incrementado la opacidad del sistema.

En conjunto, el Consejo Americano de Inmigración concluye que la detención migratoria se ha convertido en el eje central de la estrategia de deportación masiva, respaldada por financiamiento récord y una expansión estructural que podría redefinir el sistema migratorio estadounidense en los próximos años.

