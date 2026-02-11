Director de ICE anuncia participación “clave” para la seguridad en el Mundial 2026

Las fuerzas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los Estados Unidos tendrán un papel preponderante y clave en el esquema de seguridad para el próximo Mundial 2026 en terreno norteamericano, adelantó el director interino de este organismo Todd Lyons.

La postura del funcionario se dio en el marco de la audiencia que realizó ante la Cámara de Representantes de la nación estadounidense donde declaró que dicha agencia será una “parte clave” dentro del dispositivo de seguridad general de este magno evento que convoca a más de 48 naciones en el evento más representativo del fútbol mundial.

Lyons expuso que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en particular las investigaciones de seguridad, es un apartado clave en el sistema de seguridad general de la Copa Mundial y que por esa razón la participación de su departamento es clave en este aparatado general de la vigilancia que tendrá la justa mundialista.

Dentro de su exposición, la congresista del Partido Demócrata, Nellie Pou, cuestionó al director interino del ICE cómo podría garantizar la seguridad del Estadio MetLife de East Rutherford con una capacidad para 82,500 personas y donde se jugarán ocho de los 78 encuentros que se desarrollarán en Estados Unidos de los 104 encuentros generales de que constará la justa mundialista.

La preocupación de la legisladora se debió a que dicho escenario se encuentra ubicado en la zona del distrito de East Rutherford, que representa y donde se jugará la gran final y seis partidos de la fase de grupos

ICE agents will form a “key part” of the security at this year’s men’s World Cup, its director has said.



“¿Se dan cuenta de que si los fans sienten que los van a encarcelar injustamente, que los van a sacar injustamente, eso va a perjudicar todo el proceso? Espero que se den cuenta de eso”, cuestionó la representante del partido demócrata preocupada por la percepción que pueda tener el público sobre esta decisión.

Por esta razón Lyons respondió con un mensaje enfocado en protección: “ICE se dedica a garantizar que todos los que visiten las instalaciones tengan un evento seguro y protegido”.

La presencia de ICE en el Mundial sería perjudicial para el torneo, dijo Pou a Lyons visiblemente preocupada por los excesos de las fuerzas de esta dependencia de seguridad que ha unificado críticas y comentarios adversos por sus exageradas muestras de fuerza e intimidación.

I asked ICE Acting Director Todd Lyons whether ICE will be conducting raids and arrests at the World Cup. He refused to answer.



La participación de ICE no es nueva

Cabe señalar que la participación de ICE en eventos internacionales no es nueva, ni mucho menos, sobre todo cuando en otras ocasiones han aportado inteligencia y coordinación en temas de seguridad, tal como sucede actualmente en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 y que dio paso a airadas protestas, sobre todo exigiendo que por estar fuera de territorio estadounidense no tienen facultades para realizar operativos que los que realizan actualmente en la nación norteamericana.

El director del ICE se presentó por primera ocasión a testificar en una audiencia desde los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales estadounidenses en Minneapolis el mes pasado y que han generado un clima de animadversión y controversia contra la forma de actuar de los efectivos de esta agencia.

La declaración se produce en un contexto de miradas exhaustivas hacia la agencia durante la administración de Donald Trump, con operativos intensificados sobre todo en ciudades demócratas tras incidentes recientes que detonaron controversia nacional.

Ese entorno político ha alimentado llamados a un eventual boicot del torneo organizado por FIFA, que será compartido con México y Canadá, provocando un ambiente de polémica y controversia sobre un evento cuyo fin tendría el de unificar a las naciones a través de la práctica del fútbol a nivel mundial.

Voces en contra de ICE

Mientras tanto, en Atlanta, otra sede con ocho partidos y una semifinal, el alcalde Andre Dickens expresó su deseo de que la presencia federal pase inadvertida, sobre todo porque el funcionario gubernamental está consciente del impacto negativo que podrían generar los excesos de fuerza y violencia con que se están manejando los miembros del ICE.

“Nos aseguraremos de obtener la mayor cantidad de información posible, para que las pequeñas y grandes empresas, y los ciudadanos, reciban amplia información de nuestra parte sobre qué esperar y cómo mantener su propia dignidad y derechos”, dijo.

Dickens añadió que quiere que los aficionados disfruten el torneo “a pesar de la presencia de alguien a quien no estoy invitando a venir”.

El Mundial representa la celebración deportiva más seguida del planeta y atraerá millones de visitantes internacionales. La coordinación entre agencias federales, autoridades locales y organizadores será determinante para equilibrar seguridad, hospitalidad y derechos civiles.

La inclusión de ICE dentro del operativo coloca la conversación más allá del futbol y la traslada al terreno de la política migratoria, la percepción internacional y la experiencia del aficionado en territorio estadounidense.

En las próximas semanas se definirá con mayor claridad el alcance operativo de la agencia durante el campeonato y sobre todo sus alcances y límites que tendrá durante el tiempo que dure el Mundial que iniciará el 11 de junio en la CDMX y culminará el 19 de julio en East Rutherford, New Jersey.

