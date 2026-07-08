Escándalo en la AFA: El FBI rastrea USD 260 millones y apunta al “Chiqui” Tapia

Las autoridades de los Estados Unidos, a través del Buró Federal de Investigación (FBI), se encuentran investigando el manejo financiero de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) y de su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, dentro del sistema bancario norteamericano.

La revelación fue dada a conocer por el diario argentino La Nación, que resaltó que, mientras la selección argentina disputa con éxito la Copa del Mundo, tanto fiscales federales como agentes del FBI —instruidos por el Departamento de Justicia— intentan recabar toda la información necesaria para demostrar si las operaciones financieras de la entidad del fútbol argentino y de su titular se realizaron bajo las normas legales estadounidenses.

? ¡ESCÁNDALO EN PLENA COPA! ?#LaCopaxFSMX | El mismo día que eliminaron con polémica a Egipto, se revela que el FBI tiene en la mira a la Asociación de Futbol Argentino ???



El diario La Nación ? publica que el Departamento de Justicia de EUA está recabando testimonios por? — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 8, 2026





El rotativo argentino aseguró que el problema no es sencillo. La investigación intenta aclarar el manejo de cientos de millones de dólares movidos dentro de instituciones financieras norteamericanas, los cuales están relacionados con los distintos negocios y contratos internacionales que realizó la AFA.



Hasta el momento, el caso se mantiene bajo presunción de delito. Sin embargo, aunque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos mantenga una postura oficial de cautela, las autoridades ya avanzan firmemente en la recopilación de documentación, revisión de movimientos financieros y toma de declaraciones a personas clave que podrían aportar información relevante.



La intención de los investigadores es demostrar si las operaciones de la AFA han sido irregulares. Este objetivo viene de años atrás, luego de que en 2024 el Ministerio de Seguridad de Argentina alertara a las agencias estadounidenses sobre el manejo de este organismo.



El periódico argentino reveló que el principal foco de interés para las autoridades es la empresa TourProdEnter LLC, ligada al productor teatral Javier Faroni, la cual actuó como agente de cobro de los contratos comerciales internacionales de la AFA.

The FBI is investigating Argentina’s football federation.



The AFA is reportedly under investigation over alleged fraud and money laundering involving an estimated $300 million tied to sponsorship deals and third-party financial operations.



Via @LANACION pic.twitter.com/NyRzcOto3T — Complex (@Complex) July 8, 2026



De acuerdo con el reporte, TourProdEnter LLC gestionó alrededor de 260 millones de dólares correspondientes a ingresos internacionales de la federación. El análisis de los registros bancarios señala que, mientras una parte de esos recursos fue destinada a gastos operativos identificables, otros 57 millones de dólares se distribuyeron entre distintas sociedades y beneficiarios sin una justificación económica aparente, según la documentación citada por el medio argentino.



Para el Departamento de Justicia, la AFA no ha manejado con claridad los recursos obtenidos de sus transacciones comerciales en EE. UU., sobre todo considerando que la selección argentina es un imán comercial para las marcas deportivas, contexto en el que se generó la confusión que detonó el caso.

Une enquête a été ouverte par le FBI sur les agissements de la Fédération argentine de football, selon le quotidien La Nacion. Les opérations financières de l'instance aux États-Unis seraient dans le viseur des autorités américaines > https://t.co/RLlDIdNJ3G pic.twitter.com/Q7qK2uvJX3 — L'Équipe (@lequipe) July 8, 2026



Ante la filtración, representantes de la AFA han participado en actividades públicas en Estados Unidos para dar su postura. Tomás Regalado, representante de la entidad en Norteamérica, y el abogado Mariano Lizardo asistieron a un foro en Miami donde solicitaron que se respete la presunción de inocencia. Regalado señaló que las medidas de investigación, por sí mismas, no constituyen una determinación de responsabilidad o culpabilidad.



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