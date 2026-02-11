Gianni Infantino bromeó con un “fútbol de verdad” después del Super Bowl

El Super Bowl LX finalizó con una victoria sin sorpresa de Seattle Seahawks 29-13 sobre New England Patriots. La participación de Bad Bunny en el show de medio tiempo dejó buenas reseñas. Sin embargo, Gianni Infantino bromeó con que ahora el control de Estados Unidos lo tendrá el fútbol con la Copa del Mundo.

El presidente de la FIFA estuvo invitado en la transmisión del Super Bowl LX de Telemundo. Gianni Infantino quedó impresionado con la capacidad que tiene el país norteamericano para albergar eventos de gran envergadura. Pero el turno del fútbol o “soccer” ha llegado.

“A partir de mañana (en referencia el 9 de febrero) el verdadero fútbol tomará el control. La verdad es que el Mundial son 104 partidos, 104 Super Bowl, 104 partidos como este“, dijo Infantino entre risas.

A pesar de que el show en el Levi’s Stadium paraliza todo Estados Unidos y es un evento deportivo de gran magnitud, Gianni Infantino considera que no es comparable con un Mundial de fútbol. La Copa del Mundo de 2026 se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. Por primera vez habrá 48 selecciones en el torneo.

“El Mundial es mucho más grande que esto. Tenemos 7 millones de personas en los estadios, hinchas de todos los 48 países que van a venir. El mundo se va a parar de verdad este año. Hemos tenido más de 500 millones de demandas de entradas por los 104 partidos”, agregó.

Es probable que el “soccer” sea el deporte más relegado en Estados Unidos al compararlo con gigantes torneos como la NBA, MLB y la propia NFL. Sin embargo, la llegada de Lionel Messi y otras figuras al fútbol de Estados Unidos ha aumentado la presencia del aficionado estadounidense en los estadios. Con el Mundial Infantino espera que la cultura futbolística pueda penetrar mucho más.

“Hasta esta noche está bien el fútbol americano. Todo muy bien, muy espectacular. A partir de mañana vamos a tomar el control del país y le vamos a explicar a todos cuál es el verdadero fútbol y vamos a inculcar esta cultura de fútbol“, concluyó entre risas.

Cuando inicia el Mundial

El Mundial de 2026 iniciará el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca con el partido entre México y Sudáfrica. Canadá y Estados Unidos tendrán su primer partido el viernes 12 de junio. La USMNT debutará en el SoFi Stadium, Inglewood, California, contra Paraguay.

