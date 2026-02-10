Jugadores del Super Bowl deberán pagar miles de dólares por impuesto de California

Los jugadores que participaron en el Super Bowl LX, que se llevó a cabo el domingo en Santa Clara, deberán pagar miles de dólares debido a un impuesto que impone California a los deportistas.

California está entre los estados que implementaron un impuesto para deportistas profesionales, que impone gravámenes a los jugadores en función de la cantidad de días que tienen actividades relacionadas con su actividad, ya sea entrenando o jugando, en el Estado Dorado.

Según el acuerdo de negociación colectiva de la NFL, se establecen los bonos que reciben los jugadores, tanto del equipo ganador como del perdedor del Super Bowl.

De acuerdo con la cadena Fox, cada jugador de los Seattle Seahawks, equipo ganador del Super Bowl, recibiría un pago de $178,000 dólares, mientras que a los jugadores del equipo perdedor, los New England Patriots, se les pagaría $103,000 dólares.

El investigador en economía del Instituto Americano de Investigación Económica, Jeffrey Degner, afirma que la cantidad de dinero que terminan recibiendo los jugadores es considerablemente menor después del descuento de los impuestos.

“Eso significa que el pago neto del equipo ganador sería de aproximadamente $86,000 dólares (por jugador). Si está en el equipo perdedor, el salario neto sería de alrededor de $49,800 dólares”, dijo Degner a la cadena Fox.

Los impuestos a los deportistas se aplican a los jugadores de la NFL en los estados donde juegan durante toda la temporada.

Los gravámenes se consideran cada vez que los deportistas profesionales juegan o practican en áreas donde se haya implementado un impuesto de este tipo, y que se aplican a los ingresos obtenidos ese día.

Tanto las ciudades como los estados pueden establecer impuestos a deportistas profesionales, agregando capas de complejidad a la carga fiscal del jugador. Sin embargo, es más frecuente que se apliquen a nivel estatal que de forma local.

“La mayoría de los impuestos a los deportistas profesionales se implementan con base en los “días de servicio”, mientras que otros marcos han enfrentado desafíos en los tribunales, así como problemas de viabilidad.

El formato de “día de servicio” utiliza la cantidad de días que un deportista juega un partido, entrena, participa en eventos de los equipos, viaja y, en el caso del Super Bowl, cumple con los compromisos mediáticos relacionados con los equipos.

Las ganancias totales se multiplican por una proporción de los días de trabajo pasados en una jurisdicción determinada respecto al total de días de trabajo del deportista para determinar la obligación tributaria respectiva.

“Los días de servicio incluyen los días en los que estás practicando o, en el caso del Super Bowl, incluso el día de prensa cuenta como día de servicio, y si esa actividad ocurre en California, estás sujeto a esas reglas impositivas”, añadió Degner.

El investigador mencionó que los jugadores de la NFL tienen una situación fiscal compleja, ya que pueden tener que declarar impuestos en diez o más estados.

Degner dijo que, por esa razón, es fundamental que los equipos les proporcionen asesores financieros y fiscales para atender estos compromisos y no tengan el riesgo de algún problema con la declaración de sus ingresos.

