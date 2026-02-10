Los mensajes que dejó Bad Bunny durante su show en el Super Bowl

Una gran fiesta latina y una carta de amor a su Puerto Rico natal.

Así fue el espectáculo que ofreció Bad Bunny este domingo en el medio tiempo del Super Bowl, uno de los escenarios más codiciados por los artistas.

Fue un show de poco más de 13 minutos que estuvo cargado de mensajes y símbolos, y contó con las actuaciones inesperadas de Lady Gaga y del puertorriqueño Ricky Martin como invitados.

También con cameos del actor de origen chileno Pedro Pascal, la rapera de familia dominicana Cardi B y la cantante colombiana Karol G, a quienes se pudo ver bailando en el porche de la famosa “casita” del artista, un elemento habitual en sus espectáculos que simula una casa tradicional puertorriqueña.

Transportándose a través de escenarios que aludían a la historia y la cultura latinoamericana —como una plantación de caña de azúcar y su ya icónico par de sillas plásticas a la sombra de un árbol de plátano— el boricua interpretó un popurrí de sus mayores éxitos, entre ellos “Tití me preguntó”, “El apagón”, y “NUEVAYoL”.

Había grandes expectativas sobre si su presentación incluiría mensajes contra el gobierno de Trump y sus políticas de migración, dado que el artista se ha pronunciado abiertamente al respecto en otras ocasiones.

En el Super Bowl, sin embargo, decidió dar un mensaje de unidad y celebración, pero hablando en español y reiterando que América no es un país sino un continente.

1. “Nunca dejé de creer en mí”

En un momento del show, el artista le entregó uno de sus Grammy a un niño | NFL/APPLE MUSIC

“Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio y, si hoy estoy aquí en el Super Bowl LX, es porque nunca dejé de creer en mí”, dijo durante su presentación.

“Tú también deberías creer en ti. Vales más de lo que piensas, créeme”, añadió.

Y es que el músico de 31 años, nacido en el pueblo costero de Vega Baja, en el norte de Puerto Rico, inició su carrera subiendo canciones a la plataforma SoundCloud mientras trabajaba como empacador en un supermercado.

Sus chances de tener éxito en la música eran bajas. No conocía a nadie en la industria. Su padre era conductor de camiones y su madre maestra de escuela.

Aun así, Benito fue haciéndose un espacio en el género urbano con un sonido y una propuesta artística únicos hasta convertirse en el artista más escuchado del mundo en Spotify en 2020, 2021, 2022 y 2025.

Es, además, el único artista que ha ganado el Grammy a Mejor Álbum del Año con un disco en español. Lo recibió hace apenas una semana por su exitoso “DtMF” (“Debí tirar más fotos”).

Ese niño que creció en Puerto Rico y nunca bajó los brazos reapareció en un momento del espectáculo del Super Bowl en el que Benito le entregó a un niño uno de los gramófonos que recibió en la ceremonia del domingo 1 de febrero.

El show de medio tiempo del Super Bowl es visto en directo por cientos de millones de personas | GETTY IMAGES

2. El valor cultural de lo cotidiano

El show de medio tiempo del Super Bowl se suele caracterizar por su sofisticada producción y alta tecnología.

En los últimos años, vimos a Lady Gaga saltar desde el techo del estadio, a Katy Perry salir al escenario en un enorme león futurista y a Rihanna cantar en una plataforma suspendida a 18 metros de altura.

No es fácil sorprender, y el camino insual que tomó Benito para hacerlo fue darles protagonismo a las imágenes de la vida cotidiana en Puerto Rico, tal como lo hace su último álbum y su gira mundial en curso.

El show empezó con el artista rodeado de cultivadores de caña de azúcar, un producto que por siglos definió la economía del Caribe y tuvo efectos devastadores en el medio ambiente de la región.

En los minutos siguientes, se paseó por carritos de agua de coco y piragua (bebida fría), partidas de dominó, salones con mujeres haciéndose las uñas y compraventas de oro y plata, hasta llegar a la famosa casita rosada, que hace parte de la escenografía del Debí Tirar Más Fotos World Tour.

Hubo, inclusive, una boda al estilo latinoamericano con la típica imagen nostálgica de un niño durmiendo en dos sillas pegadas mientras los adultos bailan.

Para la segunda parte del show, la escenografía simulaba una calle con pequeños comercios: un mercado, una barbería y un bar.

Este último resultó ser el famoso club boricua en Nueva York Toñitas, que Bad Bunny menciona en su canción NUEVAYoL y es atendido por una mujer de 85 años que también estuvo en el escenario.

La celebración de una boda fue una de las escenas de la vida cotidiana reflejada en en el espectáculo del domingo | GETTY IMAGES

3. Los apagones y la gentrificación en Puerto Rico

El show de Benito dejó claro que su música no es solo perreo, sino que también denuncia los problemas que aquejan a Puerto Rico.

Ricky Martin, simbólico por ser uno de los artistas boricuas que precedió a Bad Bunny en la conquista del mercado angloparlante, cantó un fragmento de “LO QUE LE PASÓ A HAWAii”.

Con versos como “quieren quitarme el río y también la playa, quieren el barrio mío y que abuelita se vaya”, la canción denuncia la presión que viven los habitantes de Puerto Rico por la gentrificación, así como la pérdida de cultura que vivió el archipiélago de Hawái tras convertirse en estado de EE.UU.

Desde hace décadas, existe un intenso debate político en Puerto Rico en torno a su estatus de “estado libre asociado” de EE.UU., el cual implica que la isla no tiene poderes soberanos, sino que depende del gobierno federal estadounidense (a pesar de que sus habitantes no pueden votar por el presidente).

Uno de los principales partidos políticos de la isla apoya la idea de que Puerto Rico se convierta en estado, como pasó con Hawái.

Justo después de la actuación de Ricky Martin, Bad Bunny interpretó “El apagón” subido a uno de los típicos postes de luz de Puerto Rico, otro momento con una gran carga simbólica.

Ese tema denuncia los cortes eléctricos habituales en la isla, que cuenta con una red energética obsoleta, sobre todo, desde el paso del huracán María en 2017.

Algunos, incluso, atribuyen el número 64 en la camiseta que vestía el artista al número oficial de muertos informado tras el huracán, que después súbitamente ascendió a cerca de 3.000.

Fue desde ese mismo poste que cantó los provocativos versos: “Ahora todos quieren ser latino’ / Pero les falta sazón, batería y reguetón”.

Bad Bunny intrepretó “El apagón”, un tema que alude a los cortes de luz que son moneda corriente en la isla | GETTY IMAGES

4. América es un continente y no un país

Hacia el final del espectáculo, Bad Bunny pronunció la famosa frase God bless America (“Dios bendiga a América”), que se ha usado como eslógan patriótico de los estadounidenses desde hace más de un siglo.

Sin embargo, aclaró a continuación que se refería a todo el continente americano y nombró de sur a norte a cada uno de los países que lo conforman, mientras encabezaba un desfile de banderas.

Posteriormente, mostró a la cámara una pelota de fútbol americano con la inscripción en inglés Together, We Are America (“Juntos somos América”) y afirmó en español: “Seguimos aquí”, una frase que se ha interpretado como una referencia a los migrantes latinoamericanos en EE.UU.

En inglés, la palabra America se suele usar como nombre corto para Estados Unidos de América, algo contra lo que se oponen activistas y artistas latinoamericanos.

Por ejemplo, el famoso rapero Residente, también boricua y amigo personal de Bad Bunny, lanzó en 2023 la canción This is Not America, en la que cantaba que “América no es solo U.S.A. Es desde Tierra del Fuego hasta Canadá”.

El cantante encabezó un desfile de las banderas americanas | GETTY IMAGES

5. Se rehusó a hablar en inglés

Desde el primer momento del espectáculo, quedó claro que, como toda su música, el show de Benito sería completamente en español.

“Benito Antonio Martínez Ocasio presenta el espectáculo de medio tiempo del Super Tazón”, se leyó en las pantallas.

Esto marcó la diferencia frente a otros artistas latinos que se han presentado en el medio tiempo del Super Bowl pero cantando en inglés, como Shakira y Gloria Estefan.

El idioma supone un mensaje político en el contexto actual, teniendo en cuenta que Donald Trump firmó una orden ejecutiva en 2025 para convertir el inglés en el idioma oficial de Estados Unidos.

El propio Trump reaccionó a la actuación del domingo diciendo que: “Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo”.

El Super Bowl, además, es un escenario en el que se suelen celebrar los valores patrióticos. En esta ocasión, por ejemplo, se mostraron imágenes de las tropas estadounidenses durante la transmisión.

Varios influencers y activistas de derecha mostraron contundentemente su rechazo a la elección de Bad Bunny para protagonizar el famoso show.

“No se debería permitir que no haya canciones en inglés en uno de los eventos televisivos más vistos del año en Estados Unidos…”, escribió en su momento en redes sociales la comentarista Danica Patrick.

Incluso, la organización Turning Point USA (fundada por el fallecido Charlie Kirk) preparó un show alternativo que denominó The All-American Halftime Show (“El espectáculo de medio tiempo totalmente estadounidense”).

En octubre, pocos días después de aceptar el encargo para hacer su show, Bad Bunny dijo en el icónico programa cómico Saturday Night Live de la NBC (la cadena que tiene los derechos del Super Bowl): “Aún tienen tiempo para aprender español”.

Sus palabras generaron revuelo, pero más tarde se retractó.

“Sé que dije que tenían cuatro meses para aprender español, pero ni siquiera tienen que aprender español, es mejor si aprenden a bailar. Es lo único de lo que deben preocuparse, de divertirse”.

6. “La fiesta más grande del mundo entero”

Lady Gaga fue una de las invitadas al concierto | GETTY IMAGES

Con todo y los contundentes mensajes políticos, el medio tiempo de Bad Bunny será recordado por la alegría, la sensualidad y el baile que inundó el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

No podía ser de otra manera viniendo de un artista que llegó con su música, puertorriqueña y latina de inicio a fin, a discotecas de todo el mundo.

El mismo Benito declaró: “Bienvenidos a la fiesta más grande en el mundo entero”.

Y, mientras cantaba su éxito “Yo perreo sola”, dijo “las mujeres en el mundo entero perreando sin miedo”, en consonancia con la letra que defiende que las mujeres puedan bailar sensualmente sin tener que lidiar con acercamientos indeseados de los hombres.

Incluso Lady Gaga se contagió de la fiesta latina, cantando su éxito Die with A Smile en versión salsa y rodeada de maracas, tambores, trompetas y trombones, en una muestra de que los estadounidenses también están invitados.

Como ya lo había hecho en los Grammy, Benito cerró su concierto con un llamado al amor, proyectando en una gran pantalla la frase: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”.

Fueron 13 minutos y medio en los que Bad Bunny demostró que, puede que no todos comprendan sus palabras, pero su música ya conquistó Estados Unidos.

