Bad Bunny bate récord en YouTube con su show de medio tiempo en el Super Bowl

El fenómeno de Bad Bunny ha alcanzado una nueva cima tras su histórica presentación en el Super Bowl LX, celebrado en el Levi’s Stadium de California. Según cifras oficiales, el “Conejo Malo” no solo conquistó el escenario más importante del deporte estadounidense, sino que pulverizó los récords de audiencia global, superando a figuras icónicas de la música pop.

De acuerdo con los datos difundidos por la cadena NBC, la actuación de 13 minutos alcanzó la asombrosa cifra de 135,4 millones de espectadores, desplazando a Kendrick Lamar (133,5 millones) y al histórico registro de Michael Jackson en 1993 (133,4 millones). Con este hito, Bad Bunny se convierte en el líder absoluto de los Halftime Shows más vistos de todos los tiempos.

Impacto digital sin precedentes

El éxito no se limitó a la televisión tradicional. En la plataforma YouTube, el impacto fue inmediato y masivo: el video de su presentación logró acumular 48,1 millones de visualizaciones en sus primeras 18 horas.

Con esta cifra, Bad Bunny superó a Shakira y JLo, quienes ostentaban del récord del show del Super Bowl más visto en YouTube en las primeras 24 horas, con 47 millones de reproducciones.

Este ritmo de reproducciones marca un precedente en la industria, impulsado por una puesta en escena que celebró la cultura latina con elementos típicos de Puerto Rico, como mesas de dominó y plantaciones de caña.

El espectáculo contó con sorpresas de alto nivel, incluyendo apariciones de Lady Gaga y Ricky Martin, quienes elevaron la energía de un show que concluyó con un poderoso mensaje de unidad: “Juntos somos América”.

A pesar de algunas críticas en sectores políticos, las cifras confirman que el impacto cultural y comercial de Bad Bunny es hoy inalcanzable. Con 135,4 millones de personas sintonizadas, el puertorriqueño ha dejado una huella imborrable, demostrando que la música en español domina el mercado global.

Seguir leyendo:

· El mensaje de Lady Gaga a Bad Bunny tras el Super Bowl: “Fue un honor”

· La boda en el show de Bad Bunny en el Super Bowl fue real: Todos los detalles

· Bad Bunny celebra la cultura latina en el Super Bowl con Villa’s Tacos de Los Ángeles