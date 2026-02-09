La boda en el show de Bad Bunny en el Super Bowl fue real: Todos los detalles

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX quedará marcado en la historia, no solo por su despliegue musical, sino por un evento sin precedentes: una boda real en pleno escenario.

Lo que muchos asistentes inicialmente consideraron parte de la coreografía resultó ser un matrimonio con plena validez legal, en el que el mismísimo Bad Bunny firmó como testigo oficial.

Tras una electrizante interpretación de su éxito “Mónaco”, el ambiente del estadio cambió por completo. Las cámaras enfocaron a una pareja vestida de blanco, rodeada de un cortejo nupcial y músicos en vivo. El clímax llegó cuando el oficiante pronunció las palabras: “Ahora son marido y mujer”, sellando la unión con un beso bajo la ovación de miles de fanáticos.

Foto AP/Frank Franklin II

Representantes de Benito Antonio Martínez Ocasio confirmaron a medios especializados en espectáculos que el evento no fue una actuación.

La pareja, cuya identidad se ha mantenido en reserva, había invitado previamente al cantante a su boda. En un gesto inesperado, el artista les propuso celebrar el enlace en el escenario más grande del mundo.

Bad Bunny, vestido completamente de blanco para la ocasión, no se limitó a observar. El puertorriqueño firmó el acta matrimonial, otorgando legitimidad al acto ante las leyes estadounidenses. “¡Baile! ¡Baile! ¡Baile!”, exclamó un emocionado Bad Bunny mientras animaba a los recién casados a disfrutar de su primer baile al ritmo de una banda de salsa en vivo.

Un show de unidad

El evento contó con la participación de figuras como Lady Gaga, quien acompañó el momento con el tema “Die With a Smile”. El mensaje central de la noche, reforzado por una pantalla gigante que rezaba: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”, culminó con el artista lanzando un balón con la frase “Juntos somos América”.

Con este acto, Bad Bunny transformó el Super Bowl en una celebración de la cultura latina y el amor universal, demostrando una vez más su capacidad para romper las barreras entre el espectáculo y la realidad.

