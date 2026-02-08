Newsom declara el domingo de Super Bowl como ‘Día de Bad Bunny’ en California

El gobernador Gavin Newsom declaró este domingo de Super Bowl como el “Día de Bad Bunny” en California, en el marco de la presentación del cantante puertorriqueño en el espectáculo del medio tiempo de la final de la NFL en el Levi´s Stadium, en el Área de la Bahía.

El gobernador de California elogió a Bad Bunny en un mensaje que publicó en la red social X en un estilo que usualmente utiliza el presidente Donald Trump, quien criticó la elección del puertorriqueño por la NFL para actuar en el estadio de Santa Clara.

AS MANY PEOPLE KNOW, I AM A TREMENDOUS LOVER OF “THE SPANISH.” IT IS A BEAUTIFUL LANGUAGE SPOKEN BY MANY BEAUTIFUL PEOPLE IN THE GREAT STATE OF CALIFORNIA AND ACROSS THE WORLD. I AM ALSO A HUGE FAN OF PUERRRRRRRTO RICO. THAT IS WHY I AM DECLARING TOMORROW IN CALIFORNIA AS “BAD… — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) February 7, 2026

Newsom, en su mensaje, expresó que es un gran amante del español, idioma que es hablado por millones de personas en California, en medio de las redadas de inmigración impulsadas desde junio del año pasado por la administración Trump.

“Como muchos saben, soy un gran amante del español. Es un idioma hermoso que hablan muchas personas hermosas en el gran estado de California y en todo el mundo. También soy un gran fanático de Puerto Rico”, escribió Newsom.

“Por eso, declaro mañana (domingo) en California como el ‘Día de Bad Bunny’, cuando Bad Bunny se presente en el gran partido en el Estado Dorado con su dulce y hermosa voz y su atractivo físico”, agregó el gobernador.

Este domingo, el Levi’s Stadium, en Santa Clara, es el escenario del Super Bowl LX entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

Para el show del medio tiempo, la NFL anunció la presentación del cantante puertorriqueño Bad Bunny, cuyo nombre verdadero es Benito Antonio Martínez Ocasio, quien la semana pasada ganó el premio Grammy al Álbum del Año por “Debí tirar más fotos”.

Es la primera ocasión en que una producción completamente en español obtiene el Premio Grammy más importante.

Desde que fue anunciado por la NFL, Bad Bunny fue centro de críticas del presidente Donald Trump, quien también expresó su desacuerdo con la presentación del grupo Green Day.

Turning Point USA anunció la presentación de un espectáculo alternativo del medio tiempo del Super Bowl llamado “The All-American Halftime Show”, con Kid Rock como artista principal.

Durante la entrega de los premios Grammy, el pasado fin de semana, Bad Bunny aprovechó para mandar un mensaje contra los operativos de inmigración del gobierno de Donald Trump en el país.

“Antes de darle las gracias a Dios, voy a decir: ¡Fuera ICE! No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”, expresó el cantante puertorriqueño, lo que desató una ovación entre los asistentes.

Desde enero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) advirtió que habrá una presencia importante y visible de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el interior y en los alrededores del Levi´s Stadium este domingo del Super Bowl.

Bad Bunny, de 31 años, nació el 10 de marzo de 1994 en Vega Baja, en Puerto Rico, lo que lo convierte en ciudadano estadounidense. Puerto Rico es territorio de Estados Unidos desde hace casi 130 años.

