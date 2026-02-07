Bad Bunny en el Super Bowl: A qué hora ver el show de medio tiempo

La espera terminó para los fanáticos de la música latina. Este domingo 8 de febrero, el Super Bowl LX no solo definirá al campeón de la NFL en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, sino que también se convertirá en el escenario de uno de los eventos musicales más anticipados de la década: el Apple Music Super Bowl LX Halftime Show protagonizado por Bad Bunny.

El “Conejo Malo”, consolidado como el artista más escuchado a nivel global, promete transformar el campo de juego en una “gran fiesta” que celebre sus raíces puertorriqueñas.

Aunque el setlist se mantiene bajo estricto secreto, se espera que éxitos como “Tití Me Preguntó“, “Nuevayol“ y “Yo Perreo Sola“ formen parte de una presentación que durará entre 12 y 14 minutos.

¿A qué hora sintonizar el show?

A diferencia del partido, el espectáculo de medio tiempo no tiene una hora de inicio fija, ya que depende del desarrollo de los dos primeros cuartos del encuentro entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks. No obstante, se estima que el show comience aproximadamente dos horas después del kickoff.

Estos son los horarios previstos para seguir la actuación de Bad Bunny en vivo:

7:30 pm: Estados Unidos (Este-EST)

6:30 pm: México y Estados Unidos (Central-CST)

5:30 pm: Estados Unidos (Montaña-MST)

4:30 pm: Estados Unidos (Pacífico-PST)

Dónde ver la transmisión

Para no perderse ningún detalle, los espectadores en podrán seguir el evento a través de NBC, NBC Sports (DIRECTV Stream, Hulu+ Live TV y YouTube TV), NFL+, Peacock TV, Telemundo Deportes Ahora y UNIVERSO.

La noche contará también con las actuaciones de Charlie Puth, encargado del himno nacional, y Green Day en la ceremonia previa, asegurando un espectáculo integral antes de que Benito Martínez Ocasio haga historia sobre el escenario.

