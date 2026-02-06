¿Cuánto cobrará Bad Bunny por su show de medio tiempo en el Super Bowl LX?

Bad Bunny se perfila para protagonizar uno de los shows de medio tiempo más comentados en la historia del Super Bowl este 8 de febrero. Y la atención mediática que ha generado desde el día que se confirmó su participación ha desatado interrogantes sobre los detalles poco conocidos del evento, incluyendo la cifra que el boricua recibiría por presentarse en este escenario.

No obstante, el pensamiento colectivo se encuentra muy alejado de la realidad. A pesar de la expectativa que existe por la presencia del artista latinoamericano, así como las proyecciones de asistencia e inversión de más de $10,000,000 de dólares de Apple Music, Bad Bunny cobrará $0 dólares por el medio tiempo del Super Bowl LX.

Sin embargo, el denominado ‘conejo malo’ obtendrá una remuneración económica millonaria a través del conocido “efecto post-show”. De acuerdo con Forbes, el intérprete de “Titi me preguntó” podría multiplicar las ventas de su catálogo musical hasta $1,7 millones de dólares semanales luego de su show, ante una audiencia récord que se prevé pueda superar los $130 millones de espectadores.

Si bien su repertorio ya factura alrededor de $788,500 dólares semanales, tan solo ante la audiencia en Estados Unidos, Billboard prevé un aumento histórico de 115%, sobrepasando la media del 60% que han experimentado artistas como Rihanna, Shakira y Coldplay tras el evento.

Prueba de este magistral movimiento empresarial es el rapero Kendrick Lamar en el Super Bowl 2025, quien obtuvo un promedió 133.5 millones de espectadores y acumuló 157 millones de visualizaciones en YouTube.

Dichas cifras se tradujeron en nuevos récords rotos a través de las plataformas digitales; Spotify informó que el tema “Not Like Us” multiplicó su éxito al incrementar el 430% en reproducciones. Asimismo, el famoso recaudó casi $360 millones de dólares en ventas de entradas para su gira mundial del mismo año, registró el portal Pollstar.

Bad Bunny y su presencia en el Super Bowl: ¿Un statement político?

Uno de los puntos que generó polémica tras darse a conocer la participación del puertorriqueño en el Super Bowl 2026 fue que se trata del único espectáculo que este brindará en territorio estadounidense luego de una residencia de 30 conciertos en su natal Puerto Rico y su visita a varios países de Latinoamérica.

Esta decisión se dio como una forma de protesta por las políticas migratorias y el temor a redadas de ICE de la comunidad latina que habría de asistir a sus conciertos en EE.UU., algo con lo que Bad Bunny está familiarizado.

Uno de sus más recientes discursos en favor de la salida de ICE de ciudades como Minneapolis se dio durante su paso por los Grammy 2026: “No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”, sentenció al recibir el galardón a “Mejor Álbum del Año”.

