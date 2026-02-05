Todos los artistas del Super Bowl 2026: Bad Bunny, Green Day, Coco Jones y más

El próximo Super Bowl LX no solo reunirá a los mejores atletas del mundo compitiendo por el codiciado Trofeo Lombardi, sino que también ofrecerá un verdadero festival musical con artistas de primer nivel. Desde el legendario rock hasta el pop latino más candente, el evento promete brillar tanto por el deporte como por sus actuaciones estelares.

La tradición de combinar fútbol americano de élite con grandes espectáculos musicales continúa este año con un elenco que abarca diversos géneros y generaciones. Las celebraciones comenzarán desde el Super Bowl Tailgate oficial, donde los fanáticos podrán disfrutar del artista en ascenso LaRussell y el cabeza de cartel Teddy Swims, cuya actuación será transmitida en vivo por Peacock a las 3:50 p.m. (hora del este).

Ceremonia de apertura

A las 6:00 p.m. (hora del este), dará inicio la Ceremonia de Apertura oficial del Super Bowl LX, un espectáculo de 30 minutos que incluirá:

Green Day, los legendarios rockeros, encendiendo el escenario

Charlie Puth interpretando el Himno Nacional

Brandi Carlile con “America the Beautiful”

Coco Jones interpretando “Lift Every Voice and Sing”

Este programa intenso dará paso directamente al inicio del partido a las 6:30 p.m.

El plato fuerte: Bad Bunny en el medio tiempo

Sin duda, uno de los momentos más esperados será el Halftime Show, protagonizado por Bad Bunny. El artista, ganador del Grammy y el más escuchado del planeta en 2025, promete un show masivo con su distintiva fusión de pop latino, hip-hop y reggaetón.

En una conferencia, en donde ofreció detalles del show, el boricua afirmó que el espacio se convertirá en una verdadera fiesta latina y que todos bailarán.

Como es habitual en el Super Bowl, la posibilidad de apariciones sorpresa de otros grandes artistas siempre está presente.

Todas las actuaciones y el partido podrán seguirse en vivo a través de NBC y en streaming por Peacock, ofreciendo a los fanáticos múltiples opciones para disfrutar de este evento que trasciende el deporte para convertirse en un fenómeno cultural completo.

El Super Bowl LX se perfila así como una celebración donde el talento deportivo y el artístico se unen para ofrecer un domingo inolvidable.

Este es el horario completo para que estés al tanto de todo:

3:50 pm – Actuación de Teddy Swims en el Super Bowl Tailgate , en vivo por Peacock.

6:00 pm – Actuaciones de la ceremonia de apertura del Super Bowl con Green Day, Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones, en vivo por NBC y Peacock.

6:30 pm – Comienza el Super Bowl LX, en vivo por NBC y Peacock.

Medio tiempo del Super Bowl LX: El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX protagonizado por Bad Bunny, en vivo por NBC y Peacock.

