Yeri Mua volvió a hablar sobre lo que ocurrió en concierto de Bad Bunny con Carolina Miranda

La polémica vuelve a rodear a Yeri Mua. En una reciente entrevista para el programa De Primera Mano, la creadora de contenido decidió profundizar en un incidente ocurrido en la exclusiva zona VIP del concierto de Bad Bunny, señalando directamente a la actriz Carolina Miranda por haber mostrado una “mala vibra” injustificada hacia ella.

Los hechos se remontan a los conciertos del reguetonero puertorriqueño en la Ciudad de México. Según el relato de la “Bratz Jarocha”, el encuentro en la sección denominada “La Casita” —un espacio sumamente restringido— estuvo lejos de ser cordial.

Yeri Mua describió una serie de interacciones físicas incómodas, que incluyeron empujones y movimientos bruscos por parte de Miranda.

“Si me tengo que aguantar los golpes, me los aguanto”

A pesar de la tensión, la influencer explicó que decidió no escalar el conflicto en ese momento debido al entorno privilegiado en el que se encontraba. “Hay mucha gente que quisiera estar aquí parada y pues si me tengo que aguantar los golpes, me los aguanto”, declaró, subrayando que priorizó disfrutar del evento sobre cualquier confrontación.

Yeri Mua enfatizó que no conocía previamente la trayectoria de Carolina Miranda y que su crítica no se basa en el estatus de fama, sino en el comportamiento humano.

“Eso no quita el cómo tú actúas en la vida real”, sentenció, reafirmando que el respeto debe ser mutuo sin importar la carrera de cada persona.

Hasta el momento, Carolina Miranda no ha emitido declaraciones oficiales respecto a los señalamientos. Mientras tanto, en redes sociales, el debate se mantiene encendido entre quienes defienden la franqueza de la veracruzana y quienes consideran que el incidente ha sido magnificado.

