Galilea Montijo y Andrea Legarreta defienden a Carolina Miranda después de las declaraciones de Yeri Mua

Las conductoras del programa Hoy, Galilea Montijo y Andrea Legarreta, salieron en defensa de la actriz Carolina Miranda, luego de que la influencer Yeri Mua la acusara públicamente de haberla agredido durante un concierto de Bad Bunny en “La Casita”.

La polémica se originó cuando Yeri Mua afirmó en redes sociales que Miranda la había empujado de manera intencional durante el evento, generando un inmediato revuelo mediático que llegó hasta el matutino de Televisa.

@programa_hoy ¡Uy! Yeri Mua se le fue con todo a Caro Miranda y @Galilea Montijo no dudó en defender a la actriz. #BadBunny ♬ sonido original – HOY

“Una niña educada”

Andrea Legarreta fue contundente al defender la trayectoria y personalidad de Carolina Miranda: “Quienes conocemos a Caro, sabemos que es una niña supereducada, decente”. La presentadora reforzó su postura añadiendo: “Es una linda hermosura. De niña finísima a niña decentísima”.

Por su parte, Galilea Montijo ofreció una perspectiva contextual sobre el incidente, atribuyendo lo sucedido a las condiciones del lugar: “El espacio de ahí, de la casita, es muy reducido. Y pues hay muchos. Y todo mundo como que quiere irse hasta adelante“.

La conductora explicó que en ese tipo de eventos los empujones son comunes debido a la cercanía inevitable entre los asistentes, y compartió una anécdota personal para ilustrar su punto: “Hubo un momento donde yo sentí un empujoncito y yo dije: ‘Ora, están empujando’. Y era Bad Bunny”, comentó entre las risas del foro.

Ambas presentadoras coincidieron en que la situación pudo haberse malinterpretado, destacando no solo el carácter de Miranda sino también las circunstancias propias de un concierto masivo donde el contacto físico suele ser accidental.

