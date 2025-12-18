Yeri Mua detalla presunta agresión de Carolina Miranda en concierto de Bad Bunny

La influencer Yeri Mua usó sus redes sociales para detallar una presunta agresión que sufrió por parte de Carolina Miranda, quien también fue invitada a ‘La Casita’ de Bad Bunny durante su concierto en México. En su video, la también cantante calificó la reacción de Miranda como “incómoda y grosera”.

Según el relato de Yeri Mua, compartido en una transmisión en vivo, el conflicto inició desde el momento en que se saludaron. La creadora de contenido afirmó que, mientras ella daba un “buenas noches” general al llegar, Miranda respondió con una actitud desagradable: “La única que puso su cara de fondillo fue esa, la empujona y ya”.

Los roces, según su testimonio, escalaron a un contacto físico incesante. “Grosera güey, así cada que podía me metía de codazos, me empujaba con el hombro”, denunció.

Sin embargo, el punto más crítico habría ocurrido cuando, al anunciarse el paso de Bad Bunny, Miranda la tomó de la cintura y la empujó. “Me agarró como de aquí y como que me hizo así. Sí, me empujó”, describió Yeri Mua, cuestionando con ironía: “¿Y tú eres la seguridad de Bad Bunny o qué?”

¿Por qué Yeri Mua no reaccionó al momento?

Frente a estos presuntos hechos, muchos se preguntaron por qué la influencer no reaccionó en el momento. La explicación de Yeri Mua apunta al contexto masivo del evento: “Porque todo mundo me estaba grabando (…) porque no me voy a poner de verdulera en La Casita de Bad Bunny”.

Argumentó que, ante miles de miradas y cámaras, prefirió evitar una confrontación mayor.

La creadora de contenido cerró sus declaraciones con una crítica directa a la actitud de la actriz: “O sea, neta la chava esta será muy actriz de lo que sea. Pero qué grosera mujer, en serio, qué grosera mujer“, reafirmando que no hizo nada para merecer ese trato.

Hasta el momento, Carolina Miranda no se ha pronunciado públicamente sobre estas acusaciones, que han generado un notable debate en redes sociales sobre lo ocurrido en el exclusivo espacio del concierto.

