Yeri Mua recibe apoyo de la gobernadora de Veracruz tras amenazas de muerte

Tras denunciar que ha recibido amenazas de muerte por parte de los fans del streamer Lonche, Yeri Mua recibió respaldo de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.

En la reciente toma de protesta de los nuevos ministros del Poder Judicial de la Federación, Nahle fue consultada por la prensa sobre el caso de Yeri Mua y si estaría dispuesta a darle protección.

“Se la damos (protección), sí, por supuesto. Es una gran artista”, respondió la gobernadora.

En días recientes, Yeri Mua denunció en redes sociales ser blanco de amenazas de muerte por parte de los fans del streamer Lonche, conocidos como “F.E.S.”.

Las amenazas ocurrieron después de que Yeri Mua y Lonche protagonizaran una polémica pública en redes sociales.

Según la cantante, Lonche la habría hostigado repetidamente, por lo que ella respondió exponiendo una supuesta infidelidad del streamer con una amiga.

Las acciones de Yeri Mua desataron la furia del grupo de fans de Lonche, quienes comenzaron a lanzar mensajes intimidatorios, amenazas de muerte y hasta dejaron mantas con advertencias explícitas en Tijuana, donde Yeri planeaba presentarse en el marco de la Feria Nacional de Tijuana.

Las amenazas que ha recibido la cantante incluyen imágenes de armas de fuego y mensajes en contra de sus familiares, incluyendo a su hermano menor.

Yeri Mua responsabilizó públicamente a Lonche y sus seguidores por cualquier daño que pudiera ocurrirle a ella o a su familia, e hizo un llamado a autoridades para solicitar protección.

Pese a las amenazas, la cantante aseguró que no tiene miedo porque asegura no deberle nada a nadie, pero sí denunció que la violencia digital y el miedo que han intentado infundirle son reales.

