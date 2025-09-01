Yeri Mua denunció recibir amenazas de muerte por el streamer Lonche

La cantante e influencer Yeri Mua denunció públicamente que ha recibido amenazas de muerte dirigidas a ella y su familia, presuntamente provenientes de seguidores del streamer conocido como Lonche de Huevito, cuyo nombre real es Víctor Ordoñez.

Este conflicto originó un fuerte revuelo en redes sociales y llevó a Yeri Mua a solicitar apoyo del gobierno federal para garantizar su seguridad.

Las amenazas ocurrieron después de que Yeri Mua y Lonche protagonizaran una polémica pública en redes sociales.

Según la cantante, Lonche la habría hostigado repetidamente, por lo que ella respondió exponiendo una supuesta infidelidad del streamer con una amiga.

Las acciones de Yeri Mua desataron la furia del grupo de fans de Lonche, autodenominados F.E.S., quienes comenzaron a lanzar mensajes intimidatorios, amenazas de muerte y hasta dejaron mantas con advertencias explícitas en Tijuana, donde Yeri planeaba presentarse en el marco de la Feria Nacional de Tijuana.

Las amenazas que ha recibido la cantante incluyen imágenes de armas de fuego y mensajes en contra de sus familiares, incluyendo a su hermano menor.

Pese a las amenazas, la cantante aseguró que no tiene miedo porque asegura no deberle nada a nadie, pero sí denunció que la violencia digital y el miedo que han intentado infundirle son reales.

Asimismo, Yeri Mua pidió públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum que intervenga para protegerla y solicitó abrir una carpeta de investigación contra Lonche y sus seguidores.

A pesar de la tensión, Yeri Mua declaró que no cancelará sus conciertos ni su trabajo artístico.

Además, la cantante anunció que también procederá legalmente para que se detenga a los responsables.

Por su parte, Lonche aseguró que él no es responsable de las acciones de sus fans y que no limita sus comentarios o ataques ya que sus seguidores son libres.

Además, el streamer manifestó su intención de interponer una demanda por difamación contra Yeri Mua.

