Yeri Mua reveló que su nombre está inspirado en una de las Spice Girls

Yeri Mua reveló recientemente el origen de su nombre. Recientemente, la cantante mexicana contó que su nombre está inspirado en las Spice Girls.

En una entrevista en el programa de El Escorpión Dorado, la cantante de “Ojitos Chiquititos” contó que su mamá la nombró “Yeri” por una integrante del icónico grupo británico.

“Mi mamá me dice que es por las Spice Girls. Ese es mi nombre real, no es apodo… Me puso Yeri porque había una de las Spice Girls que se llamaba Yeri, pero con G”, dijo en referencia a Geri Halliwell.

La versión de Yeri Mua sobre el origen de su nombre es diferente a la que contó su padre, quien dijo que su nombre estaba inspirado en un acto heroico que ocurrió en Estados Unidos, donde un hombre habría rescatado a una bebé llamada Yeri durante un incendio.

En el programa, la cantante bromeó sobre que siente que la versión de la historia de su padre podría no ser del todo cierta.

“yo siento que eso se lo inventó”, dijo la cantante mexicana.

La revelación de Yeri Mua muestra cómo algunas figuras de la cultura pop internacional, como las Spice Girls, han influido incluso en las vidas de figuras públicas mexicanas y de otros países.

