Yeri Mua sale en defensa de Ángela Aguilar: “Está de moda juzgarla”

Ángela Aguilar no sale de una polémica. La hija de Pepe Aguilar suele ser blanco de críticas por su relación con Christian Nodal o por algún rumor que surja en redes sociales por parte de sus detractores.

Aunque hay muchos que la critican, también hay quienes salen en defensa de Ángela como es el caso de Yeri Mua, quien hace poco se refirió a las personas que suelen atacarla en redes sociales.

En una entrevista en el programa Hoy, la cantante mexicana compartió su opinión sobre los constantes comentarios negativos que recibe Ángela Aguilar en redes sociales.

“Creo que juzgan mucho a Ángela Aguilar porque está de moda juzgarla, en vez de que juzgues al cabr** que se pone a hacer todas las cosillas”, dijo Yeri Mua.

“¿Y el hombre? A todos se nos olvida juzgarlo a él”, agregó la intérprete de “Ojitos Chiquititos”.

Hace poco, la hija de Pepe Aguilar fue blanco de críticas por un supuesto “desaire” que le hizo a Yeri Mua en la ceremonia del Premio Lo Nuestro.

En la entrevista, Yeri Mua también habló sobre el supuesto desaire de Ángela. “No hay nada de malo en eso, no fue un desaire. No tengo nada negativo que decir del señor Pepe ni de su hija, al contrario”, aclaró la cantante.

Los comentarios de la también influencer ocurren después de que el año pasado expresara abiertamente su apoyo a Cazzu luego de que Nodal y Ángela hicieran pública su relación.

“Yo mexicana, apoyo a mi querida argentina Cazzu, la verdad reina, diosa, todo lo que pasó, la neta mis respetos porque ella calladita y de Christian Nodal qué podemos decir… hombres”, dijo en ese momento.

En ese momento, Yeri Mua aclaró que, aunque apoyaba a Cazzu, no odiaba a Ángela porque ella también ha estado en la misma situación.

“No puedo odiar a Ángela Aguilar. Es que más allá de que esté chiquita, yo creo que está pendeja, pero porque yo también lo he estado”, dijo.

