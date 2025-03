Familia Aguilar desmiente embarazo de Ángela y Nodal hace años

Una nueva polémica azota a la dinastía Aguilar, ahora en torno a la cantante Ángela Aguilar. Y es que un influencer aseguró que la joven habría estado embarazada de su ahora esposo, Christian Nodal, años antes de contraer matrimonio, pero debido a presiones familiares habría decidido interrumpir el embarazo.

En un comunicado lanzado a través de su cuenta oficial de Instagram, la familia decidió abordar esta controversia y desmentirla contundentemente: “Las afirmaciones que se han hecho son totalmente infundadas y quienes lo afirman tienen la obligación de presentar pruebas sobre ello”, se lee en el inicio del mensaje.

Asimismo, se hizo hincapié en que afirmaciones de este tipo deben ser sustentadas con pruebas, pues de ser mentira, estas causan daños emocionales y morales a los afectados.

“En el ámbito público, hay temas que pueden resultar graciosos o de poca importancia; sin embargo, insinuar algo de esta magnitud sobrepasa por completo los límites de lo aceptable. La difusión de rumores que socavan la dignidad de las personas, causan daños a la comunidad general y quien o quienes lo hagan pueden hacerse acreedores a sanciones legales“, se añadió dentro del escrito.

Comunicado de la Familia Aguilar vía Instagram. Crédito: Instagram / @prensaaguilarof | Cortesía

Para finalizar, los integrantes de la dinastía Aguilar instaron a la opinión pública a no emitir juicios sin fundamentos: “Instamos a los creadores de contenido y a todos los medios de comunicación a actuar con ética y a considerar el impacto de sus palabras sobre todo con los más vulnerables”, se dijo.

¿Qué fue lo que dijo el influencer ‘Zorrito Youtubero’ sobre Ángela Aguilar?

Los señalamientos sobre un supuesto embarazo de Ángela Aguilar surgieron por parte de Javier Mata, mejor conocido en redes sociales como Zorrito Youtubero, quien colocó una historia de Instagram en la que aseguró tener información “poco conocida” sobre la esposa de Nodal.

“Desde hace varios días me ha llegado info de que, supuestamente, Ángela estuvo embarazada de Nodal hace mucho, pero que tuvieron que enviar al bebé con San Pedro. Me han llegado pruebas de ello, pero no sé si sea prudente compartir esto. Es muy delicado el asunto“, expresó en su publicación, desatando revuelo inmediato entre los internautas.

