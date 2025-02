Pepe Aguilar reveló la razón de su distanciamiento con su hijo Emiliano

El cantante mexicano Pepe Aguilar ha decidido romper el silencio y hacer grandes revelaciones sobre el distanciamiento que vive con su hijo mayor, Emiliano Aguilar, quien fue fruto de su matrimonio con Carmen Treviño. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

De acuerdo con el intérprete de “Prometiste” y “Por mujeres como tú”, el distanciamiento entre su primogénito y él no se originó a causa de alguna discusión. No obstante, aseguró que este alejamiento de casi dos años ha sido decisión de su hijo.

“Emiliano ahorita está repeando. Llevo dos años sin hablar con él porque él no quiere y él sabrá por qué“, declaró durante su reciente visita al podcast de Oso Trava.

Bajo esta misma tesitura, el exponente de regional mexicano dejó claro que si bien desearía una relación cercana con el también cantante, ha decidido respetar su decisión: “No tuvimos ningún pleito, ningún rompimiento, pero la vida no es como tú te la imaginas, Oso, la vida es como es y las cosas no te pasan, las cosas pasan y ya, ¿no?”, cuestionó.

Incluso, el famoso reflexionó sobre la crianza que ha dado a cada uno de sus hijos, llegando a la conclusión de que cada uno tiene una personalidad propia y eso los ha llevado a tomar sus propias decisiones.

“Pensaba antes que dándoles lecciones, recomendándoles libros, documentales o sentarlos y ponerme a decirles lo que para mí es más lógico y sería la manera que me iban a entender“, dijo ante los micrófonos del programa digital. “Ya entendí que esa no es la manera porque cada ser humano viene con una historia, no sé si ya predestinadas, pero sí sus características individuales los hacen que tengan un camino diferente a cualquier otro ser humano“, dijo el famoso para concluir.

Emiliano Aguilar responde a las declaraciones de su padre

No pasó mucho tiempo antes de que las declaraciones Pepe Aguilar llegaran a oídos de su hijo, quien decidió lanzar una respuesta con la que puso fin a las especulaciones sobre un “abandono” por parte del cantante.

Emiliano Aguilar vía Instagram. Crédito: Instagram / @emiliano_aguilar.t | Cortesía

“Mi jefe nunca me abandonó, yo por mis errores inmadurez y pendejadas que andaba haciendo nos fuimos separando pero no me abandonó“, escribió desde sus redes sociales.

“Mi jefe es una buena persona que hizo lo mejor que pudo con lo que se le presentó, yo lo quiero un ch*ngo y jamás voy hablar mal de él. Ojalá esto se haga viral y no nomas las cosas mala“, expresó contundente el rapero.

