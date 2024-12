Pepe Aguilar conmovió con un romántico video para su esposa por su cumpleaños

Pepe Aguilar tuvo un gesto romántico con su esposa, Aneliz Álvarez, por su cumpleaños con el que conmovió a sus fans en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante mexicano compartió un video con imágenes de él y su esposa con la canción “Donde quiera que tú vayas” de fondo, que le dedicó por su cumpleaños.

“A lo largo de nuestras vidas juntas, he descubierto en ti una fortaleza que inspira y guía. En días de sol y en las tormentas, has sido la luz que me muestra el camino a casa”, escribió el cantante para acompañar las imágenes del video.

“Amada esposa y pilar de nuestra familia. Feliz cumpleaños”, finaliza Pepe Aguilar su conmovedor mensaje para Aneliz Álvarez.

La publicación del cantante se llenó con mensajes de felicitaciones para su esposa. “Felicidades a tu hermosa esposa”, “Felicidades Sra. Aneliz”, “Felicidades para su esposa una gran dama y señora”, “Feliz cumpleaños para nuestra querida Aneliz”, son algunos de los comentarios.

¿Cómo se conocieron Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez?

La historia de amor de Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez comenzó en 1990. Se conocieron cuando ella participó en un video musical de su hermano Antonio Aguilar Jr. En ese momento, el cantante de “Por mujeres como tú” quedó impresionado por su belleza y decidió invitarla a salir.

“Le hablé: ‘Oye, dame chance de invitarte a un café, acabo de ver tu casting y estás guapérrima. Me encantaría que también hicieras algo en un video mío’”, recordó Pepe Aguilar en el programa En compañía de.

Después de esa primera cita, el resto es historia. Siete años después, en 1997, la pareja se casó y tuvieron tres hijos: Aneliz Aguilar Álvarez, Leonardo Antonio Aguilar Álvarez y Ángela Aguilar Álvarez.

Antes de su matrimonio con Aneliz, Pepe Aguilar estuvo casado con Carmen Treviño, con quien tuvo a su primer hijo, Emiliano.

