Pepe Aguilar desmintió que paga para que incluyan a Ángela en eventos

Tras la reciente ola de críticas hacia Ángela Aguilar por, entre otros cosas, su nombramiento como Mujer del año para la revista Glamour, la familia Aguilar, específicamente su padre Pepe Aguilar, han sido involucrados en los ataques.

Hace poco, al patriarca de la familia Aguilar lo acusaron de pagar para que Ángela sea invitada a participar en eventos y premios; sin embargo, el cantante de “Por mujeres cómo tu” reaccionó a los comentarios.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Pepe Aguilar se tomó unos minutos para desmentir algunos comentarios sobre lo que dicen de él y su familia en redes sociales.

“Estoy viendo unos comentarios muy interesantes en línea. Casi no contesto, pero hoy sí les voy contestar. No quiero echar pleito, nada más les voy a decir lo que es la verdad”, comenzó.

Cuando llegó el turno de los rumores sobre su hija, Pepe Aguilar se tomó los comentarios con mucho humor dijo: “No sé si agradecerles o comentarles este rollo, porque que me tengan en tan alta estima; que piensen que tengo tanta lana (dinero) y tanto poder, gracias carnales (hermanos). Muchas gracias, la verdad, pero no, no es por ahí”.

“Dicen que pago para que Ángela la inviten a todos los lugares donde se han presentado. ¡No, qué pasó!”, agregó entre risas.

Asimismo, en el video el cantante también aprovechó para desmentir otros rumores como que supuestamente ya no se iba a presentar más en México y que, incluso, se iba a mudar del país.

“Que me voy a andar yendo del país, por el amor de Dios, ¿cómo voy a dejar de tocar en México?”, dijo.

El mensaje de Pepe Aguilar contra los ataques en redes sociales

Cansado de los comentarios negativos en redes sociales, el patriarca de la familia Aguilar decidió compartir un sutil e importante mensaje sobre ciberbullying.

El cantante compartió una foto en la cuenta de Instagram de Gordo, la mascota de la familia, en la que se le ve junto al perro, un pug, que tiene una pequeña camisa con el siguiente mensaje:“Cyber bullying is not cool (El acoso cibernético no está bien)”.

Ángela también compartió la foto de Gordo con el mensaje sobre el ciberbullying en sus historias de Instagram. Hasta el momento, el patriarca de la familia Aguilar no ha expresado comentarios sobre la ola de las críticas que ha recibido su hija en los últimos días.

