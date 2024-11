¿Christian Nodal y Ángela Aguilar se pelearon antes de los Latin Grammy?

Esta semana, Ángela Aguilar y Christian Nodal protagonizaron un momento romántico en la alfombra roja de los Latin Grammy; sin embargo, parece que luego del tierno momento vivieron un momento de tensión tras bastidores.

En redes sociales se viralizó un video de Ángela y Nodal recibiendo indicaciones detrás del escenario y en un momento el cantante de “Adiós amor” le ofrece a su esposa acompañarla, pero esta responde de forma indiferente. “No sé, como quieras”, dijo Ángela.

El periodista Michelle Rubalcava contó en un video en su canal de YouTube que se había enterado que Ángela y Christian discutieron antes de llegar a los premios, razón por la cual se les vio un poco tensos en los videos tras bsatidores.

“Me mandan que Christian iba muy molesto con Ángela. Porque si te das cuenta Ángela quería saludar y el otro la jaló como de ‘vente para acá’. Que habían discutido minutos antes, no sé qué pasó, no sé cuál fue el tema, pero los habían visto discutir”, dijo Rubalcava.

El periodista indicó que la fuente le dijo que durante el paso de la ceremonia la pareja se contentó de nuevo. “Alguien ahí que estuvo en el evento me llegó a contar me dijo ‘wey estos discutieron y hubo un momento de mucha fricción’. Nada que en la noche no hayan arreglado, verdad”, aseguró.

Ángela Aguilar, mujer del año para la revista Glamour

Días antes de los Latin Grammy, Ángela Aguilar finalmente fue reconocida como Mujer del año por la revista Glamour en una ceremonia celebrada el jueves.

“Estoy muy agradecida de estar aquí esta noche, estoy muy agradecida con Glamour por este increíble reconocimiento“, dijo la famosa al recibir su premio. “Ese mismo honor no lo tomo a la ligera, por eso, cada vez que me subo al escenario trato de la mejor manera de representar a México, al país que me ha dado tanto y que amo con todo mi ser”.

El nombramiento de Ángela Aguilar como Mujer del año por la revista Glamour desató una ola de críticas y ataques hacia la cantante. La situación escaló hasta tal punto que un grupo de fans iniciaron una petición en Change.org para pedir que le quiten el título.

Tras ser distinguida por la revista Glamour, Ángela dijo que se siente poco merecedora del reconocimiento. “No entiendo por qué me han considerado. Pasar de niña a joven adulta es un proceso, y creo que todavía estoy en el camino de saber quién soy. Sin embargo, eso también es parte de ser mujer: aprender quién eres y descubrir tu poder femenino y tu energía divina femenina”, dijo la cantante a la revista.

Seguir leyendo: