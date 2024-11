Ángela Aguilar contó cómo lidia con las críticas en redes sociales

Ángela Aguilar suele ser blanco de críticas y ataques en redes sociales. Aunque la cantante no suele reaccionar ni opinar sobre los comentarios que recibe, eso no significa que no la afecten.

En una reciente entrevista con la revista Glamour, en la que fue nombrada “Mujer del Año”, Ángela contó cómo se siente por los comentarios negativos que recibe en redes sociales.

“He vivido muchas cosas en estos últimos tres años, desde rumores falsos hasta el impacto de los deep fakes, que para mí fue muy fuerte”, dijo la cantante.

La hija de Pepe Aguilar contó que en ocasiones los ataques han sido tan fuertes que ha tenido que recurrir a terapia para manejar la situación.

“Tengo una psicóloga, a quien adoro. Creo que la salud mental es algo muy importante y lo hablo con frecuencia. Definitivamente, buscar ayuda y tener personas en tu entorno que te apoyen es fundamental”, aseguró.

Ángela confesó que las críticas sí la afectan, pero no deja que las opiniones ajenas cambien la percepción que tiene de sí misma. “No diré que los comentarios no me afectan, porque eso sería inhumano. Pero lo que sí sé es que no me definen”, dijo.

“Aprendí que la gente hablará de lo que no sabe, y no es mi responsabilidad explicarles nada. Si quiero hacerlo, lo haré, pero no tengo necesidad de justificarme”, aseguró.

Ángela Aguilar nombrada “Mujer del año”

Esta semana, Ángela fue nombrada “Mujer del año”, junto a otras artistas mexicanas, por la revista Glamour por romper barreras y sus contribuciones que inspiraran a la audiencia.

Tras ser distinguida por la revista Glamour, Ángela dijo que se siente poco merecedora del reconocimiento. “No entiendo por qué me han considerado. Pasar de niña a joven adulta es un proceso, y creo que todavía estoy en el camino de saber quién soy. Sin embargo, eso también es parte de ser mujer: aprender quién eres y descubrir tu poder femenino y tu energía divina femenina”, dijo la cantante a la revista.

Ángela Aguilar fue nombrada “Mujer del año” junto a Dulce María, Macarena García, Galilea Montijo, Mabel Cadena y Bu Cuarón, algo que la enorgullece.

“Es muy bonito estar en la misma conversación que tantas mujeres que he admirado. También es importante reconocer que ser una mujer que inspira es esencial, y eso es parte de por qué nos esforzamos por seleccionar a mujeres que nos motivan y que merecen ser reconocidas”, aseguró.

El reconocimiento a Ángela generó opiniones divididas: quienes defienden a la esposa de Christina Nodal y quienes aseguran que no merece la distinción.

“Mucho apellido y pocos valores, Ángela no merece ese premio”, “¿Ángela Aguilar mujer del año? Jajaja parece sarcasmo”, “Chiste de revista para considerar a la persona más odiada del momento”, “Ángela Aguilar no representa a las mujeres”, son algunos de los comentarios en la publicación en Instagram de Glamour.

Seguir leyendo: