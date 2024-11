Ángela Aguilar reflexiona sobre las críticas que recibe: “Tengo 21 años, estoy apenas viviendo” 

Los señalamientos y críticas contra la pareja conformada por Ángela Aguilar y Christian Nodal se mantienen a la orden del día luego de que la ex novia del cantante diera su versión de los hechos. Sin embargo, es en medio de este revuelo que la joven exponente del regional mexicano celebra su nombramiento como la “Mujer del Año” por la revista Glamour con una poderosa reflexión sobre con respecto al ‘hate’ que ha recibido durante los últimos meses.

Sin mencionar de forma directa el triángulo amoroso que protagonizó junto a su ahora esposo y la rapera Cazzu, la intérprete de “Dime cómo quieres” hizo hincapié en que el hecho de ser una figura pública no la exime de cometer errores.

“Me encanta que me acompañen en este viaje, pero, al final del día, soy humana y estoy aprendiendo a vivir con todo“, recalcó Ángela Aguilar en una entrevista reciente.

Ángela Aguilar opina sobre el “falso feminismo” y los ataques entre mujeres

Asimismo, la hija de Pepe Aguilar recordó que al igual que otro joven adulto le toca tomar decisiones que no siempre son del agrado de los demás, pero se trata de un proceso de aprendizaje que le toca vivir frente al ojo público.

“Me gustaría recalcar que tengo 21 años. Estoy apenas viviendo, aprendiendo a ser, y descubriendo qué quiero ser. A veces me ven con un estilo más maduro y puedo no parecer tan joven en mi comportamiento, pero estoy en ese proceso de aprendizaje y vida”, añadió.

Ángela Aguilar fue nombrada “Mujer del año” por la revista Glamour

Cazzu rompe el silencio sobre su ruptura con Christian Nodal

La declaración de Angela Aguilar surge a solo unos días de que la rapera argentina Cazzu compartiera en una entrevista su versión de la polémica separación que vivió con el papá de su hija Inti, Christian Nodal.

En una inesperada visita al programa argentino PLP, del canal de stream LUZU TV, la famosa abordó las afirmaciones de Aguilar sobre su supuesto conocimiento previo del romance entre los ahora esposos, negándolos rotundamente.

“Se ha insinuado que yo estaba enterada y que incluso participé en un tipo de juego para que esta relación sucediera. Quiero dejar en claro que eso es una completa mentira“, sentenció. “Llega un momento en que siento la necesidad de desmentir lo que se está diciendo de mí. Esto ha afectado a mi familia, y aunque intenté reconstruirme en privado, se vuelve insostenible cuando el daño sigue viniendo desde afuera“, declaró.