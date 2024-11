Ángela Aguilar recibe el premio “Mujer del Año” a pesar de las críticas 

Contra todo pronóstico, luego de las fuertes críticas que recibió por parte del público en redes sociales, la cantante Ángela Aguilar recibió el premio a “Mujer del Año” durante la gala organizada por la revista Glamour México, llevada a cabo la noche del pasado 13 de noviembre.

Si bien optó por no desfilar por la alfombra roja del evento, la intérprete de temas como “Dime cómo quieres” y “Que agonía” fue captada dentro del recinto en el que se llevó a cabo la ceremonia en compañía de su esposo Christian Nodal, hermana y amigos cercanos.

Tras ser llamada al escenario para recibir el controversial galardón, Ángela Aguilar emitió un discurso de agradecimiento donde también reflexionó sobre el peso que tiene sobre sus hombros al formar parte de la dinastía Aguilar.

“Estoy muy agradecida de estar aquí esta noche, estoy muy agradecida con Glamour por este increíble reconocimiento“, dijo la famosa sobre la tarima. “Ese mismo honor no lo tomo a la ligera, por eso, cada vez que me subo al escenario trato de la mejor manera de representar a México, al país que me ha dado tanto y que amo con todo mi ser“.

Asimismo, la hija de Pepe Aguilar reconoció la labor del resto de famosas honradas con dicha presea: “Estar aquí, sentirme considerada, no solamente es un privilegio, sino es una gran responsabilidad. Debo admitir que escuchaba a muchas mujeres hoy y me identificaba con ellas y veía su lucha. Para mí, me siento muy afortunada de estar enfrente de todos ustedes“, continuó.

Incluso, su esposo Christian Nodal también figuró dentro de la lista de menciones que la joven realizó durante su discurso: “Hay muchas veces que las palabras sobran, pero lo único que puedo decir es que estoy verdaderamente agradecida con mi familia, con mi marido, mis amigos, con todas las mujeres que abrieron camino para que estuviera aquí esta noche“, apuntó.

Para finalizar, Ángela Aguilar dijo no creerse merecedora del galardón, pero aseguró que será su labor seguir creciendo como artista y persona para lograr inspirar a las nuevas generaciones.

“No soy nadie para dar consejos, pero yo quiero que nunca apaguen su voz, quiero que siempre sean genuinamente ustedes y que se sientan en control de su narrativa y de su persona. Y que apoyándonos juntas, logramos algo mejor”, expresó la cantante. “Para todas las niñas que nos están viendo, no apaguen su voz. Gracias a ustedes, yo tengo más recuerdos que vida, me llevo esto, no creo que me lo merezco, pero trabajaré para hacerlo“, indicó.

Además de Ángela Aguilar, durante la gala organizada por la revista Glamour también fueron premiadas famosas como: Dulce María, Galilea Montijo, Mabel Cadena y Bu Cuarón.