Pati Chapoy defiende a Ángela Aguilar de las críticas: “Déjenla en paz”

No todos están en contra de Ángela Aguilar. Recientemente, varias personalidades de la televisión han salido en defensa de la cantante mexicana. Esta vez fue el turno de la presentadora Pati Chapoy.

Tras la reciente ola de ataques dirigidos a la hija de Pepe Aguilar por su nombramiento como Mujer del año por la revista Glamour, Chapoy defendió a la cantante durante el programa Ventaneando.

“Hay que tener muy claro que uno es el público de internet y otro el público de ‘a pie’. El público de internet está en su casa nada más haciendo así (movimiento de dar click), les aseguro que ni siquiera piensan porque ¿por qué todo en contra de Ángela? Ya déjenla en paz”, dijo la presentadora de TV Azteca.

Paty Chapoy (@ChapoyPati) asegura que la gente que está en redes sociales son personas que no piensan pic.twitter.com/1DX0i6Gd7w — Cultura Pop (@RCulturaPop) November 12, 2024

La presentadora Linet Puente también se unió y aseguró que las personas que atacan a Ángela no saben las repercusiones que pueden tener sus palabras.

“Es muy fuerte, puedes creer lo que quieras pero ya afectar a una persona de esa manera. Porque no sabemos de qué manera le está afectando a nivel emocional y psicológico”, añadió.

Laura Bozzo también defendió a Ángela

Cansada de los ataques hacia la cantante de 21 años, Laura Bozzo expresó su desacuerdo en redes sociales con la polémica en la que se ha visto envuelta Ángela.

La presentadora, quien confirmó su participación en la edición All-stars de La casa de los famosos, defendió a la joven cantante en los comentarios de una publicación de Instagram del programa de Telemundo La mesa caliente sobre la recolección de firmas en Change.org para que le quiten el título de “Mujer del año”.

“¿Cómo puede ser posible tanta envidia y maldad?”, escribió Bozzo indignada. “Ella es un talento mexicano con una voz hermosa”, resaltó.

En el comentario, la presentadora peruana pidió que dejen en paz a Ángela y a Christian Nodal porque –aseguró– hay muchas cosas de su vida personal que nadie conoce.

“En cuanto a su vida personal no conocemos muchas cosas, es una jovencita 20 años, se enamoró y aquí lo importante es que el papá (Nodal) no descuide a su bebé y sea parte de su vida, pero déjenlos en paz, son el uno para el otro y se nota. Aquí no hay intereses de por medio, acá hay amor verdadero”, aseguró.

Tras el reciente nombramiento de Ángela Aguilar como Mujer del año por la revista Glamour desató una ola de críticas y ataques hacia la cantante. La situación escaló hasta tal punto que un grupo de fans iniciaron una petición en Change.org para pedir que le quiten el título.

Seguir leyendo: