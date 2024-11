Laura Bozzo defiende a Ángela Aguilar de las críticas por ser nombrada Mujer del año

El nombramiento de Ángela Aguilar como Mujer del año por la revista Glamour sigue dando de qué hablar. Entre la ola de críticas, Laura Bozzo salió en defensa de la hija de Pepe Aguilar.

Cansada de los ataques hacia la cantante de 21 años, Bozzo expresó su desacuerdo en redes sociales con la polémica en la que se ha visto envuelta Ángela.

La presentadora, quien confirmó su participación en la edición All-stars de La casa de los famosos, defendió a la joven cantante en los comentarios de una publicación de Instagram del programa de Telemundo La mesa caliente sobre la recolección de firmas en Change.org para que le quiten el título de “Mujer del año”.

“¿Cómo puede ser posible tanta envidia y maldad?”, escribió Bozzo indignada. “Ella es un talento mexicano con una voz hermosa”, resaltó.

En el comentario, la presentadora peruana pidió que dejen en paz a Ángela y a Christian Nodal porque –aseguró– hay muchas cosas de su vida personal que nadie conoce.

“En cuanto a su vida personal no conocemos muchas cosas, es una jovencita 20 años, se enamoró y aquí lo importante es que el papá (Nodal) no descuide a su bebé y sea parte de su vida, pero déjenlos en paz, son el uno para el otro y se nota. Aquí no hay intereses de por medio, acá hay amor verdadero”, aseguró.

Tras el reciente nombramiento de Ángela Aguilar como Mujer del año por la revista Glamour desató una ola de críticas y ataques hacia la cantante. La situación escaló hasta tal punto que un grupo de fans iniciaron una petición en Change.org para pedir que le quiten el título.

¿Cómo lidia Ángela con las críticas en redes sociales?

En una entrevista con la revista Glamour, la hija de Pepe Aguilar contó cómo se siente por los comentarios negativos que recibe en redes sociales.

“He vivido muchas cosas en estos últimos tres años, desde rumores falsos hasta el impacto de los deep fakes, que para mí fue muy fuerte”, dijo la cantante.

Ángela contó que en ocasiones los ataques han sido tan fuertes que ha tenido que recurrir a terapia para manejar la situación.

“Tengo una psicóloga, a quien adoro. Creo que la salud mental es algo muy importante y lo hablo con frecuencia. Definitivamente, buscar ayuda y tener personas en tu entorno que te apoyen es fundamental”, aseguró.

Ángela confesó que las críticas sí la afectan, pero no deja que las opiniones ajenas cambien la percepción que tiene de sí misma. “No diré que los comentarios no me afectan, porque eso sería inhumano. Pero lo que sí sé es que no me definen”, dijo.

“Aprendí que la gente hablará de lo que no sabe, y no es mi responsabilidad explicarles nada. Si quiero hacerlo, lo haré, pero no tengo necesidad de justificarme”, aseguró.

