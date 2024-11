Emiliano Aguilar opinó sobre los ataques hacia su hermana Ángela

Aunque Emiliano Aguilar no es muy cercano a su familia paterna, el hijo mayor de Pepe Aguilar no escapa de los cuestionamientos sobre lo que opina de la ola de ataques en las que está envuelta su hermana Ángela Aguilar.

En una reciente entrevista con Planeta Radio, Emiliano habló sobre la polémica que rodea a su hermana menor y compartió su opinión al respecto.

“Ya está grande Ángela como para tomar sus propias decisiones. Ya está grande como para tropezarse, levantarse y limpiarse”, dijo.

El hijo mayor de Pepe Aguilar aseguró que entiende la situación por la que pasa Ángela, pues en el pasado él ha estado envuelto en polémicas.

“A mí también me han puesto en el ojo del huracán, pero sigo firme, sigo adelante echándole, fregadazos. Ese es el único consejo que le doy, se escucha muy mal, pero: aguántese”, indicó.

¿Por qué Ángela Aguilar ha sido tan criticada en las últimas semanas?

En las últimas semanas, Ángela ha sido blanco de ataques y críticas desde que fue nombrada Mujer del año por la revista Glamour.

La situación escaló hasta tal punto que un grupo de fans iniciaron una petición en Change.org para pedir que le quiten el título.

Pese a las críticas, Ángela Aguilar finalmente fue reconocida como Mujer del año por la revista Glamour en una ceremonia celebrada el jueves.

“Estoy muy agradecida de estar aquí esta noche, estoy muy agradecida con Glamour por este increíble reconocimiento“, dijo la famosa al recibir su premio. “Ese mismo honor no lo tomo a la ligera, por eso, cada vez que me subo al escenario trato de la mejor manera de representar a México, al país que me ha dado tanto y que amo con todo mi ser”.

¿Cómo lidia con las críticas?

En una reciente entrevista con la revista Glamour, Ángela contó cómo se siente por los comentarios negativos que recibe en redes sociales.

“He vivido muchas cosas en estos últimos tres años, desde rumores falsos hasta el impacto de los deep fakes, que para mí fue muy fuerte”, dijo la cantante.

La hija de Pepe Aguilar contó que en ocasiones los ataques han sido tan fuertes que ha tenido que recurrir a terapia para manejar la situación.

“Tengo una psicóloga, a quien adoro. Creo que la salud mental es algo muy importante y lo hablo con frecuencia. Definitivamente, buscar ayuda y tener personas en tu entorno que te apoyen es fundamental”, aseguró.

Ángela confesó que las críticas sí la afectan, pero no deja que las opiniones ajenas cambien la percepción que tiene de sí misma. “No diré que los comentarios no me afectan, porque eso sería inhumano. Pero lo que sí sé es que no me definen”, dijo.

