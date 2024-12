Pepe Aguilar aseguró que no demandó a Ryan Castro por el tema “Fan de su relación”

Hace poco, Ryan Castro insinuó durante un concierto junto a Blessd que Pepe Aguilar lo había demandado y que por eso ya no podía cantar “FDSR” (Fan de su relación). Ahora, el patriarca de la familia Aguilar desmintió al reguetonero colombiano.

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, Pepe Aguilar se tomó unos minutos para desmentir algunos comentarios sobre lo que dicen de él y su familia en redes sociales.

“Se dice que demandé a un artista llamado Ryan Castro por una canción que sacó. No, pues no tengo el gusto de conocer a este colega y jamás le haría daño a un colega, no es mi intención, en lo absoluto”, dijo el cantante de “Por mujeres como tú”.

En el video, Aguilar aseguró que no tiene motivos para demandar a Ryan Castro. “¿Por qué lo demandaría? Primero, tendría que conocerlo, luego encontrar alguna cosa para demandarlo, o sea, no, no crean todo lo que dice en las redes”, pidió.

¿Qué dijo Ryan Castro sobre la supuesta demanda de Pepe Aguilar?

En un reciente concierto en Estados Unidos junto Blessd, Ryan Castro insinuó sobre el escenario que Pepe Aguilar lo había demandado.

Antes de cantar “FDSR”, siglas de “Fan de su relación”, frase que usó Ángela Aguilar para referirse a la relación de Christian Nodal y Cazzu, Castro le pregunta a Blessd “si sabía la última”.

De inmediato, el reguetonero le responde con otra pregunta: “¿La misma que el papá te demandó porque yo no sé qué?”.

Hasta el momento, Ryan Castro no ha aclarado si sus declaraciones y las de Blessd eran en tono de broma o era en serio.

Ryan Castro lanzó “FDSR”, junto a Maisak, el pasado 10 de octubre. Hasta la fecha, el tema acumula más de 17 millones de visualizaciones en YouTube.

