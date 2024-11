El mensaje de Pepe Aguilar contra las críticas y ataques en redes sociales

Ángela Aguilar no está viviendo su mejor momento, pues recientemente ha sido blanco de múltiples ataques y críticas en redes sociales. Ante esta difícil situación, su familia no se ha quedado de brazos cruzados y su papá, Pepe Aguilar, decidió reaccionar.

Cansado de los comentarios negativos en redes sociales, el patriarca de la familia Aguilar decidió compartir un sutil e importante mensaje sobre ciberbullying.

El cantante compartió una foto en la cuenta de Instagram de Gordo, la mascota de la familia, en la que se le ve junto al perro, un pug, que tiene una pequeña camisa con el siguiente mensaje:“Cyber bullying is not cool (El acoso cibernético no está bien)”.

De inmediato, la publicación en la cuenta de Instagram de Gordo se llenó de comentarios con críticas hacia Ángela Aguilar por su relación con Christian Nodal.

“Tampoco bajar maridos está cool”, “Dejar a una niña sin papá tampoco es cool”, “Solapar las tonterías de la hija tampoco está cool”, “Tampoco está ‘cool’ decir que vas a ser ‘tía’ cuando en realidad quieres ser la madrastra “, “Quitar marido tampoco es cool”, son algunos de los comentarios en la publicación.

Ángela compartió la foto de Gordo con el mensaje sobre el ciberbullying en sus historias de Instagram. Hasta el momento, el patriarca de la familia Aguilar no ha expresado comentarios sobre la ola de las críticas que ha recibido su hija en los últimos días.

¿Por qué Ángela Aguilar ha sido tan criticada en las últimas semanas?

En las últimas semanas, Ángela ha sido blanco de ataques y críticas desde que fue nombrada Mujer del año por la revista Glamour.

La situación escaló hasta tal punto que un grupo de fans iniciaron una petición en Change.org para pedir que le quiten el título.

Pese a las críticas, Ángela Aguilar finalmente fue reconocida como Mujer del año por la revista Glamour en una ceremonia celebrada el jueves.

“Estoy muy agradecida de estar aquí esta noche, estoy muy agradecida con Glamour por este increíble reconocimiento“, dijo la famosa al recibir su premio. “Ese mismo honor no lo tomo a la ligera, por eso, cada vez que me subo al escenario trato de la mejor manera de representar a México, al país que me ha dado tanto y que amo con todo mi ser”.

