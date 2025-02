Pepe y Ángela Aguilar enfrentan demanda millonaria tras fallecimiento de un ex empleado

Una nueva polémica azota a la dinastía Aguilar, pues recientemente se dio a conocer que el patriarca Pepe Aguilar y su hija Ángela podrían enfrentarse a un proceso legal como resultado de una supuesta demanda presentada por la viuda de un ex colaborador de la familia. ¡Aquí te contamos los detalles!

De acuerdo con las declaraciones del abogado Arturo Caridad, la querella fue interpuesta por Ana Rosas Macías, viuda de un músico que se desempeñaba como violinista para los cantantes.

En una entrevista otorgada al periodista Javier Ceriani, el jurista reveló que el músico falleció luego de complicaciones por su contagio de Covid-19, y a pesar de los bastos años de servicio que brindó a la familia, su esposa no habría recibido el dinero que le correspondía.

Como resultado, la familia del fallecido decidió recurrir a la vía legal: “La señora demandó a Pepe Aguilar y a Ángela Aguilar debido a que su esposo colaboró con la familia Aguilar durante 21 años como músico violinista. Sin embargo a causa de una complicación de Covid, fallece”, expresó el abogado.

Dentro de sus declaraciones, el Lic. Arturo Caridad informó que Ana Rosas Macías intentó resolver el caso contra los Aguilar fuera de los tribunales; no obstante, este no se logró al no llegar a un acuerdo justo.

“La señora trata de llegar a un acuerdo con el señor Pepe Aguilar. Sin embargo este no se logró debido a que la cantidad que le ofrecían representaba el 5 por ciento del total que le correspondían a su esposo por los años de servicio“, indicó ante las cámaras. “Se entabló el juicio en contra Pepe Aguilar, Ángela y dos empresas de su propiedad a efecto de que se reconozca la antigüedad del señor Miguel Ángel Hernández Trejo“, complementó.

Y es que según el relato de la demandante, el artista le habría enviado un documento buscaba limitar cualquier reclamo legal o económico relacionado con el caso.

“La señora busca al señor Pepe para informarle sobre el deceso de su esposo. Porque hasta ese momento el señor ya lo sabía y no se comunicó para dar el pésame. Y además le envió un documento que establecía renuncia de derecho (…) en los 21 años de trabajo, el señor Aguilar no le brindó seguro médico al señor Miguel“, dijo para concluir.

