Pepe Aguilar niega que compre portadas de revistas para mejorar la imagen de su hija Ángela

Luego de que en 2024 Ángela Aguilar recibiera el título de “La mujer del año” en la revista Glamour, en redes sociales se viralizó la teoría de que los reconocimientos que obtenía la cantante se debían a las influencias y dinero de su padre, Pepe Aguilar, quien ahora abordó el tema.

En una entrevista para el podcast “Cracks” de Oso Trava, Pepe habló sobre esos comentarios que circulan en las redes: “Mucha gente cree, equivocadamente, que soy demasiado influyente, que tengo demasiada lana, que le compro cosas a mi hija, portadas y todo”.

El hijo de Antonio Aguilar negó de manera contundente esta información, y aseguró que Ángela tiene todo el crédito de sus propios logros: “Ella se ha ganado todo lo que se ha ganado, bueno y malo, por ella misma”. También dijo que él sólo apoya a sus hijos brindándoles su amor paterno: “¿De qué manera los ayudo? Pues con amor. ‘Aquí estoy como tu padre. Vamos a llorar juntos. Órale, te abrazo, venga. ¿Quieres saber algo? Te lo digo. ¿Tienes alguna duda? Te voy a dar mi mejor respuesta en base a mis capacidades’. Pero hasta ahí, ya”.

El cantante reconoció que no ha sido fácil soltar los lazos con su hija más pequeña: “Ya están grandes, Ángela está casada, ya tiene a su esposo, vive en otro lado, es otra vida. Me sigue preocupando, pero confío en el flujo del universo, confío, de verdad confío. Y eso todavía me está costando trabajo, de completamente dejar ir y confiar, pero los ayudo como alguien que los ama”.

En la entrevista, Pepe también habló sobre su hijo mayor, Emiliano Aguilar, al cual no le habla desde hace tiempo, aunque aseguró que el distanciamiento se dio sin ningún motivo: “Emiliano ahorita está rapeando y llevo dos años sin hablar con él, porque él no quiere, y él sabrá por qué. No tuvimos ningún pleito, ningún rompimiento. Pero la vida no es como tú te la imaginas. La vida es como es, y las cosas no te pasan, las cosas pasan”.

