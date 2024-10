Así reaccionó Christian Nodal al tema que Pepe Aguilar le dedicó

Luego de la controversia que se desató con el lanzamiento del tema “Cuídamela bien”, donde Pepe Aguilar habría lanzado una “indirecta” a su yerno, ha salido a la luz la reacción que el cantante Christian Nodal tuvo ante dicha pieza. ¿Qué fue lo que dijo al respecto? Aquí te lo contamos.

De acuerdo con la periodista Flor Rubio, el exponente de regional mexicano habría revelado la manera en que su yerno tomó su polémica canción durante una entrevista concedida a Alan Tacher para el programa “Despierta América”.

“Chisme, chisme, chisme. Una de las entrevistas que dio fue a Alan Tacher, y Alan Tacher me dice que tiene muy buena relación con los padres de Christian Nodal, que quieren mucho a Christian Nodal“, declaró la conductora de ‘Venga la Alegría’.

Según lo dicho por Rubio, Pepe Aguilar habría consultado la temática de la canción con Christian Nodal apenas días antes de su estreno, esto para poner sobre la mesa la razón por la que lo había hecho; aparentemente, el joven habría aceptado las justificaciones.

“Que le consultó sobre la canción ‘Cuídamela bien’, que en primer momento Christian Nodal como que se frikeó, pero que después lo conversaron, entendió y aceptó la canción”, detalló la comunicadora a través del matutino.

Estas declaraciones quedarían confirmadas por el propio Pepe Aguilar en el programa “Despierta América”, asegurando que si bien la letra de la canción daría mucho de qué hablar ante el público, tanto su hija Ángela como Christian le dieron luz verde para su lanzamiento.

“Llegué con Christian y le dije: ‘Pues mira, creo que nos está jugando todo mundo, vamos a jugar también’ y me dijo: ‘¿De qué me está hablando suegro?’. Ya que la escuchó, se quedó como pensando… y me dice: ‘Está buena, todavía no sé qué pensar’“, relató el famoso.

Por su parte, el patriarca de la familia Aguilar afirmó que para él, más allá de la polémica, se trata de una pieza con la que muchos padres se pueden identificar.

“La canción esta viene a decir muchas cosas que con música se entienden más que con palabras. A mí me parece que es un tema que va más allá de lo que está pasando con mi hija y su esposo, creo que se puede quedar como un tema que un padre le puede cantar a su hija que se casa“, sentenció.