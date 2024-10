El romántico gesto con el que Ángela Aguilar enamora a Christian Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar viven una historia de amor y lo demuestran cada vez que pueden tanto sobre el escenario y como en privado, en la casa que comparten.

De acuerdo con People en Español, Christian Nodal reveló que su esposa lo sorprende cada mañana con un rico desayudo: un plato de “huevos blanquillos”, algo que lo enamora cada día más de ella.

“Yo creo que es algo que enamora mucho”, dijo el cantante. “En realidad cualquier acción de amor se siente bonito”, agregó.

El cantante mexicano aseguró que siempre ha sido muy fácil de consentir. “Siempre he sido mandilón, es lo mejor que existe”, dijo.

¿Cómo es la vida de casado de Nodal?

En una entrevista con la estación radial Qué buena de Los Ángeles, el cantante compartió algunos detalles sobre cómo era su vida de casado. “Muy bien, un poco desmañanado pero contento”, respondió al ser consultado por su vida de casado.

Nodal contó que ya no es tan fiestero y que sus días son muy organizados e inician muy temprano junto a Ángela. “Yo no me iba a tirar fiesta, seguía promocionando y trabajando y para el estudio”, dijo.

¿Cuándo se casaron Ángela Aguilar y Christian Nodal?

En julio, trascendió que Ángela Aguilar y Christian Nodal se habían casado en una ceremonia intima celebrada en la Hacienda San Gabriel de las Palmas.

La semana pasada, la pareja publicó las primeras fotos de la ceremonia en una publicación compartida en Instagram.

A la boda de los cantantes solo asistieron familiares y amigos íntimos de la pareja como, por ejemplo, Marc Anthony o Jomari Goyso, quienes fueron los padrinos en la ceremonia.

A la ceremonia también asistieron familiares de la novia, pero no todos. Como era de esperarse, su padre, Pepe Aguilar, estuvo en la celebración junto a Aneliz Álvarez, madre de Ángela. También asistieron sus hermanos Leonardo y Aneliz.

El sorpresivo matrimonia de Aguilar y Nodal ocurre dos meses y medio después de que anunciaran su relación luego de que el cantante de “Adiós amor” hiciera pública su separación de Cazzu, con quien tuvo a su hija Inti.

La unión también ocurre luego de Ángela desatara de nuevo rumores de compromiso después de que fuera vista con un anillo en su dedo anular en un video.

